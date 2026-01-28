IVE妹分・KiiiKiii「東京ドームのような大きなステージ」目指す ミニボトムスで抜群スタイル輝く【NYLON’S NEXT 2026 AWARDS】
【モデルプレス＝2026/01/28】5人組ガールズグループ・KiiiKiii（キキ）が、「NYLON JAPAN」が選出した「NYLON’S NEXT 2026」にてK-POPガールズ部門を受賞。28日、都内で開催された授賞式「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」事前会見に出席し、2026年挑戦したいことや抱負を語った。
【写真】K-POPガールズ部門受賞の5人組、ミニ丈でスタイル抜群
KiiiKiiiは、2025年にSTARSHIPエンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループ。IVE以来4年ぶりのガールズグループとして、デビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。授賞式ではミニボトムスのモノトーンルックで抜群のスタイルを披露し、撮影前後には丁寧に深くお辞儀するなど緊張の面持ちもうかがえた。
2026年挑戦したいことについて、スイ（SUI）は「ファンの皆さんとたくさんお会いしたいなと思いまして。ファンコンサート、ファンミーティング、あと海外のフェスティバルにも参加して、もっともっとたくさん皆さんとお会いできるチャンスを作っていきたいと思います」と話した。
またハウム（HAUM）は「つい最近『404（New Era）』という新曲が出たのでまた新しい姿をファンの皆さんにたくさん届けたいと思います。もしチャンスがあれば東京ドームのような大きなステージで皆さんに私たちの姿をたくさんお届けしたいと思います」と抱負を語っていた。
本アワードは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する。ファッション、音楽、俳優、クリエイターなど、次世代を牽引する存在に光を当てることを目的とし、KiiiKiiiのほか、超特急、佐久間宣行、ファーストサマーウイカ、庄司浩平、KUROMI、オカモトレイジ、TOMORROW X TOGETHER、志田こはく、ナユタ、早川友基、RICO HIRAIが受賞した。なお、TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）、KUROMI、早川友基は授賞式・会見ともに登壇せず、RICO HIRAIは会見へは不参加となった。（modelpress編集部）
【K-POPボーイズ部門】TOMORROW X TOGETHER
【K-POPガールズ部門】KiiiKiii
【J-POPボーイズ部門】超特急
【“IT BOY”俳優部門】庄司浩平
【“IT GIRL”俳優部門】志田こはく
【キャラクター部門】KUROMI
【“イケオジ”CREATOR部門】佐久間宣行
【“IT GIRL”ノーボーダー部門】ファーストサマーウイカ
【アスリート部門】2025Ｊリーグベストイレブン
【コメディアン部門】ナユタ
【カルチャーメーカー部門】オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
【ダンサー＆コレオグラファー部門】RICO HIRAI
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POPガールズ部門受賞の5人組、ミニ丈でスタイル抜群
◆「K-POPガールズ部門」KiiiKiii「東京ドームのような大きなステージ」
KiiiKiiiは、2025年にSTARSHIPエンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループ。IVE以来4年ぶりのガールズグループとして、デビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。授賞式ではミニボトムスのモノトーンルックで抜群のスタイルを披露し、撮影前後には丁寧に深くお辞儀するなど緊張の面持ちもうかがえた。
またハウム（HAUM）は「つい最近『404（New Era）』という新曲が出たのでまた新しい姿をファンの皆さんにたくさん届けたいと思います。もしチャンスがあれば東京ドームのような大きなステージで皆さんに私たちの姿をたくさんお届けしたいと思います」と抱負を語っていた。
◆「NYLON’S NEXT 2026」
本アワードは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する。ファッション、音楽、俳優、クリエイターなど、次世代を牽引する存在に光を当てることを目的とし、KiiiKiiiのほか、超特急、佐久間宣行、ファーストサマーウイカ、庄司浩平、KUROMI、オカモトレイジ、TOMORROW X TOGETHER、志田こはく、ナユタ、早川友基、RICO HIRAIが受賞した。なお、TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）、KUROMI、早川友基は授賞式・会見ともに登壇せず、RICO HIRAIは会見へは不参加となった。（modelpress編集部）
◆「NYLON’S NEXT 2026」受賞者一覧
【K-POPボーイズ部門】TOMORROW X TOGETHER
【K-POPガールズ部門】KiiiKiii
【J-POPボーイズ部門】超特急
【“IT BOY”俳優部門】庄司浩平
【“IT GIRL”俳優部門】志田こはく
【キャラクター部門】KUROMI
【“イケオジ”CREATOR部門】佐久間宣行
【“IT GIRL”ノーボーダー部門】ファーストサマーウイカ
【アスリート部門】2025Ｊリーグベストイレブン
【コメディアン部門】ナユタ
【カルチャーメーカー部門】オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
【ダンサー＆コレオグラファー部門】RICO HIRAI
【Not Sponsored 記事】