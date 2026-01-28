Ｊ１清水エスパルスは２８日、三保グラウンドで練習を行い、今季法大から加入したＭＦ大畑凜生（りんせい、２２）が開幕スタメンへの意欲を語った。万能型ルーキーは「プロでやっている以上、開幕から出て活躍したい。ただ、自分が出たときにチームとして勝つことを一番に考えています」と力を込めた。

６日の始動からここまで、モチベーションは高い。「誰よりも高い気持ちでやれていると思います」。１月１５日から２４日まで行われた鹿児島キャンプでは練習試合に２試合出場。２０日の北九州戦（４０分×３本、２〇１）では２本目途中から出場し、３本目もピッチに立った。２４日の磐田戦（４０分×４本、３〇０）では１本目に先発し、２本目途中まで右ＭＦとしてプレーした。出場した磐田戦の１、２本目はチームが無得点に終わったこともあり、大畑は「攻撃では、もっと連係して点を取れた」と課題を挙げた。一方で、「守備では他の選手とコミュニケーションを取れていた。どこを捨てるかという共通認識はできていた」と手応えも示した。

法大で主将を務めたＤＦ日高華杜（はると、２２）も加入。副主将としてチームを支えてきた大畑は、「あいつよりも活躍する、というのはお互いに思っていること。いい刺激を与え合いながらやっていけたら」とライバル心をのぞかせた。ともに４年生だった昨季は特別指定選手としてＪリーグデビュー。４月９日のルヴァン杯・磐田戦で初出場し、敗れはしたもののフル出場を果たした。リーグ戦でも２試合に途中出場。その経験を踏まえ、「より止める、蹴る技術を磨いてきました。一つひとつのボールの置きどころや、つける足にこだわってきました」と振り返った。

大畑は身長１７７センチ、体重７５キロの恵まれた体格を生かし、攻守にわたりアグレッシブにハードワークできるのが持ち味だ。キャンプ中の練習試合では右サイドで起用されたが、法大時代の主戦場はボランチ。トップ下やＦＷでもプレー経験があり、多ポジションをこなせる万能型だ。

小、中学生時代はＦＷとして活躍し、矢板中央高（栃木）からボランチを始め、２年時には第９９回全国高校選手権３位に貢献。優秀選手にも選出された。日本高校選抜候補にも名を連ねていた。昨季は特別指定選手としてＪリーグデビュー。ルヴァン杯では３バック右での出場経験もあり、ＣＢやＳＢもこなしている。吉田孝行監督（４８）からは「いろんなポジションができるし、チャンスもある。ポジティブにやってほしい」と声をかけられ、前向きに取り組んでいる。ルーキーは武器である万能さを生かし、定位置奪取を狙う。（伊藤 明日香）