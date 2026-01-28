昨秋ドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンライン取材に応じ、現状などを語った。ドラフト後初となった取材対応では、ソフトバンクについて「豪快な野球をされるチームなのかな、と思います。昨シーズン優勝されていますし、強いチームであり、豪快な中でも繊細な、最先端の野球」と印象を明かした。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマーク。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、４月に２１歳を迎える麟太郎は、指名の可能性がある７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて進路を決定する見込みとなっており、この日は進路について「まさかという中で、誠意を持って指名いただいた。進路はまた決断する時に考えていきたいので、今はスタンフォードのシーズンしか考えていない」と話すにとどめた。