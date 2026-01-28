Cody・Lee(李)が、2025年9月にリリースしたEP「SILVER」と対を成す作品として新作EP「GOLD」をリリースすることが決定した。また、本作のリリースパーティーとして3月28日(土)に一夜限りのワンマンライブも開催される。

EP「GOLD」のジャケットは、“タム君”の愛称で知られるタイのイラストレーター、ウィスット・ポンニミットが、前作「SILVER」に続き担当。2作のコントラストを美しく描いたイラストも見どころだ。

▲「GOLD」ジャケット

また完全生産限定盤の特典Blu-rayには、ボーカル/ギター・高橋響が長年の夢として掲げていた「地元・岩手県花巻市文化会館でのワンマンライブ」に密着した1時間超のドキュメンタリー映像が収録されている。

このリリースを受けて、ワンマンライブ＜3rd-EP 『GOLD』 Release Live Show「ありがとう、ロックンロール＞の開催も決定し、キービジュアルが公開となった。一夜限りとなるVeats Shibuyaでの公演は、本日17:00よりチケットの第１次先行受付がスタートしている。

■EP(CD＋Blu-ray)「GOLD」

2026年3月18日発売

完全生産限定盤 KSCL-3651〜2 ￥4,800(税込) ＜CD＞

M1​. Sunny

M2​. Telecaster Dancing

M3​. 君に似ていたから

M4​. Game

M5​. ありがとう、ロックンロール

＜Blu-ray＞

Cody・Lee(李) Live at 花巻市文化会館 ＜EP「GOLD」店舗別特典＞

●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）／ランダムトレーディングカード

●Amazon.co.jp/メガジャケ

●セブンネットショッピング/オリジナルギターピック

●楽天ブックス/オリジナル缶バッジ

●応援店/オリジナルステッカー

■＜3rd-EP 『GOLD』 Release Live Show「ありがとう、ロックンロール」＞ 2026年3月28日(土) 開場 16:00 / 開演 17:00

会場：Veats Shibuya

チケット1次先行受付：1/28(水)17:00〜2/8(日)23:59

https://eplus.jp/codylee/

■＜Cody・Lee(李) presents ようこそ！すももハイツへ 3LDK -2026-＞ 2026年2月28日(土)東京キネマ倶楽部

開場/開演：17:00 / 18:00

来客(Guest)：金魚番長 / 口ロロ 日程：2026年3月1日(日)

開場/開演：16:00 / 17:00

来客(Guest)：かが屋 / 中村一義(BAND SET