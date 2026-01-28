Cody・Lee(李)、EP「SILVER」と対をなす新作EP「GOLD」リリース決定
Cody・Lee(李)が、2025年9月にリリースしたEP「SILVER」と対を成す作品として新作EP「GOLD」をリリースすることが決定した。また、本作のリリースパーティーとして3月28日(土)に一夜限りのワンマンライブも開催される。
EP「GOLD」のジャケットは、“タム君”の愛称で知られるタイのイラストレーター、ウィスット・ポンニミットが、前作「SILVER」に続き担当。2作のコントラストを美しく描いたイラストも見どころだ。
また完全生産限定盤の特典Blu-rayには、ボーカル/ギター・高橋響が長年の夢として掲げていた「地元・岩手県花巻市文化会館でのワンマンライブ」に密着した1時間超のドキュメンタリー映像が収録されている。
このリリースを受けて、ワンマンライブ＜3rd-EP 『GOLD』 Release Live Show「ありがとう、ロックンロール＞の開催も決定し、キービジュアルが公開となった。一夜限りとなるVeats Shibuyaでの公演は、本日17:00よりチケットの第１次先行受付がスタートしている。
■EP(CD＋Blu-ray)「GOLD」
2026年3月18日発売
完全生産限定盤 KSCL-3651〜2 ￥4,800(税込)
＜CD＞
M1. Sunny
M2. Telecaster Dancing
M3. 君に似ていたから
M4. Game
M5. ありがとう、ロックンロール
＜Blu-ray＞
Cody・Lee(李) Live at 花巻市文化会館
＜EP「GOLD」店舗別特典＞
●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）／ランダムトレーディングカード
●Amazon.co.jp/メガジャケ
●セブンネットショッピング/オリジナルギターピック
●楽天ブックス/オリジナル缶バッジ
●応援店/オリジナルステッカー
■＜3rd-EP 『GOLD』 Release Live Show「ありがとう、ロックンロール」＞
2026年3月28日(土) 開場 16:00 / 開演 17:00
会場：Veats Shibuya
チケット1次先行受付：1/28(水)17:00〜2/8(日)23:59
https://eplus.jp/codylee/
■＜Cody・Lee(李) presents ようこそ！すももハイツへ 3LDK -2026-＞
2026年2月28日(土)東京キネマ倶楽部
開場/開演：17:00 / 18:00
来客(Guest)：金魚番長 / 口ロロ
日程：2026年3月1日(日)
開場/開演：16:00 / 17:00
来客(Guest)：かが屋 / 中村一義(BAND SET
■＜Cody・Lee(李) Live at Taipei THE WALL＞
2026年3月22日(日) 開場 18:00 / 開演 19:00
会場：THE WALL（台北）