気象庁は、北アルプスの焼岳について、山頂付近を震源とする火山性地震が続いていることから、噴火警戒レベル2を継続しています。

噴火警戒レベルは5段階あり、2は下から2番目です。

28日午後4時の気象庁の発表によりますと、岐阜県と長野県の県境にある北アルプスの焼岳では、山頂付近を震源とする火山性地震が平時より増加しています。

気象庁は25日に噴火警戒レベルを2に上げていて、28日午後4時の時点も噴火警戒レベル2を継続し、想定火口周辺への立ち入りを禁止しています。

火山性地震の1日あたりの回数(速報値)は、25日75回、26日37回、27日22回、28日は午後3時までに7回です。

傾斜変動観測では、27日午前2時頃から午後7時ごろにかけて、山体の浅い部分の膨張を示唆する、山頂方向上がりの変動がみられました。

監視カメラによる観測では、山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

GPSによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる変化が続いています。

気象庁は、焼岳では火山活動が高まっており、想定火口域から概ね1kmの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとしています。

これを受け、地元の高山市と松本市は、焼岳への登山を禁止し、規制区域内には絶対に立ち入らないよう呼びかけています。

気象庁による次の焼岳に関する解説情報は、29日午後4時ごろに発表する予定で、火山活動の状況に変化があった場合には、随時お知らせするとしています。