17歳の新星シンガーソングライター・実来、2月にメジャーデビュー
高校2年生17歳のシンガーソングライター「実来」（ヨミ：ミクル）が、2026年2月4日に「まだ選ばれていない僕らへ」でメジャーデビューする。
実来は数々の著名アーティストを輩出している音楽塾ヴォイスにて日々研鑽を積み、これまでインディーズから「hana」「Liar」の2曲をリリース。昨年秋から本格的に自身でソングライティングを始め、わずか3か月で「まだ選ばれていない僕らへ」が完成、リリースすることになった。
今回の楽曲「まだ選ばれていない僕らへ」は激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大のメッセージが込められた楽曲。ミュージックビデオは2月4日20時より実来オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
■実来「まだ選ばれていない僕らへ」
2026年2月4日配信スタート
https://mikuru.lnk.to/MADABOKU
作詞：Kanata Okajima・実来
作曲：実来
編曲：佐々木望（Soulife）
