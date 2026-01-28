インフルエンサー・あやてんが28日、自身のインスタグラムを更新。行政書士試験に1発合格したことを発表した。



【写真】中継で抜かれて海外サッカーファンにも注目された「あやてん」

あやてんは「行政書士試験合格したーーー！！一発合格できた！！！！」と報告。「去年の11月9日に受験してやっと今日合格発表だったんだけど合格か不合格かは記述の採点次第でどっちになるか全く分からなかったから合格発表見るの怖すぎて泣いた～～」と記した。同資格は難関試験であることが知られており、2025年度の試験は合格率が14.54％だった。



試験までの道のりについて「去年仕事しながらめっちゃ勉強したから報われて良かったーーー！！！！最後の1ヶ月はほぼ仕事休ませてもらって1日10時間以上勉強した」と猛勉強していたことを明かし、「不動産の仕事と並行して行政書士の仕事やりたかったのでほんと嬉しい もっともっとがんばるぞ！！！行政書士バッジはやくほしい」とつづった。投稿には、合格発表と受験番号と照合した写真も添えた。



あやてんはサッカーのイングランド・プレミアリーグ、マンチェスターシティの大ファンで、現地観戦もたびたび行っていることをネット上で発信している。試合中継中に1ファンとして映し出され、その美貌で人気となった。2024年11月には宅建（宅地建物取引士）試験に合格し、現在も都内の不動産屋で勤務していることを明かしている。



