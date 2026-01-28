衆議院議員選挙の期日前投票が28日、山形県内各地で始まりました。今回は「超短期決戦」のスケジュールとなったため、投票所への入場券がまだ多くの有権者に届いていないという影響が出ています。



期日前投票は県内全市町村の庁舎などで28日から行われています。

山形市にある山形市役所では、朝から有権者が訪れ、一票を投じました。



60代の有権者「たまたま市役所に用事があって期日前投票ができるようだったので利用させてもらいました。これからの生活が楽になればいいのかなという思いで投票した」

20代の有権者「短期決戦で正直政策を吟味する機会がないのかなと思って、考える期間がもう少しあってくれたらよかった」





YBCの調べでは、今回の衆院選が「超短期決戦」となった影響で、県内では28日現在、山形や米沢、鶴岡など25の市町村で投票所の入場券が一部またはすべての有権者に届いていない状態となっています。このうち山形市では、2月2日ごろまでにすべての有権者のもとに入場券が届く予定だということです。山形市選挙管理委員会・岡道弘事務局長「入場券の発送がギリギリになりまして、入場券がお手元に届くのが遅くなります。しかし入場券がなくても期日前投票できるので投票よろしくお願いします」また、今回は解散から公示までの期間が短いため、法律の例外規定が適用され、最高裁判所の裁判官が適任かどうかを審査する国民審査の期日前投票が2月1日から実施されます。山形市では、開始前に訪れた有権者に対し専用の入場券を配り、後日投票できるよう対応しています。期日前投票は県内70か所で一部を除き、開票日前日の2月7日まで、午前8時半から午後8時まで受け付けています。