埼玉･八潮市で下水道管の老朽化が原因とみられる「道路陥没事故」からきょうで1年。全国でも同様の事故が不安視される中、県内で行われている水道管の老朽化を最先端技術で事前に見つける取り組みを取材しました。



ちょうど1年前、埼玉･八潮市で突然、道路が陥没した事故。



大きく空いた穴にトラックが転落し中に乗っていた運転手の救助活動が行われましたが、作業は難航を極め穴は日に日に拡大。ようやく事故から3か月後に男性運転手が発見され死亡が確認されました。下水道管の破損が原因とみられるこの陥没事故。





1月28日で事故から1年ですが、現場では今も復旧工事が続けられていて、本格復旧にはさらに数年かかる見通しです。現場周辺は、今も、下水から発生した「硫化水素」が原因とみられる卵が腐ったような臭いが広がり、さらに、様々な金属を腐食させ黒いサビが広がるなど、生活への大きな影響が続いています。全国にある道路の下には、水道管や下水道管など生活に欠かせない様々なインフラが通っていますが、その多くが高度経済成長期に設置されたため、すでに50年以上が経ち耐用年数を超えているものも少なくはありません。（磐田市 上下水道工事課 松尾 聡幸 主任）「これが漏水していた老朽した水道管です」一見、きれいに見える水道管ですが、設置から50年が経過し漏水が確認されたもの…。この細い線、実はここから漏水していたのです。かすり傷かと思うぐらいの小さな傷でも、中には非常に高い圧力で水が流れているため、あふれ出してしまうのです。（磐田市 上下水道工事課 松尾 聡幸 主任）「高度経済成長期に一斉に整備された管が老朽化になってきていて、今後も15年以内ぐらいに老朽化が進行することが予想されている。積極的な維持管理が必要になっている状況」磐田市に設置されている水道管は約1400キロ。そのうち、すでに耐用年数を超えた水道管は全体の25％にあたる約350キロに及びます。そのため、漏水も年間300件ほど確認されるといいます。磐田市では、これまで、専門業者が現場に出向いて点検を行ってきましたが、磐田市全域の1400キロを点検するのに12年かかっていました。しかし、それでは、時間がかかりすぎるため、異変にいち早く対応するために、新たな取り組みをスタートさせました。（磐田市 上下水道工事課 松尾 聡幸 主任）「これは人工衛星とAIを活用して漏水のリスクを絞り込むシステムです」なんと人工衛星とAIを使い、水道管の漏水を自動で見つける最先端システムを導入したのです。その名も「宇宙水道局」。地図上に表示された様々な色の四角は、色によって漏水のリスクが示されています。その仕組みはというと…。まず、人工衛星が宇宙から磐田市エリアの「地表面の温度」や「地盤の変動」などのデータを取得します。これに自治体が持つ「過去の漏水情報」や「水道管の材質」などの情報を組み合わせてAIが漏水の可能性を分析して、地図上にそのリスクを表示しているのです。このシステムを導入したことで、磐田市では漏水の発見率が、なんと6倍に上昇。（磐田市 上下水道工事課 松尾 聡幸 主任）「現段階の結果として、割と地中に眠ってしまっている地中に隠れてしまっている比較的大きな漏水が発見できていて、事故の防止･未然防止につながっているかな…というところ」実際に、この歩道…見たところ、なんの異変もないように思いますが、AIは漏水リスクが高いと分析したのです。そこで、実際に掘ってみると…。なんと大量の漏水が。漏水が深刻化すると、水が濁ったり道路が陥没する恐れもある中、この最新技術を使うことで、それを未然に防ぐことができたのです。さらに磐田市では、この異変を発見する精度を高めようと、日本初の取り組みも始めたといいます。（磐田市 上下水道工事課 松尾 聡幸 主任）「新たに道路の部署とも連携をして実証実験を始めました」それは、水道管が埋設されている道路の表面の状態も新たな情報として活用しようと、公用車3台と市内を走るタクシー1台に専用のドライブレコーダーを設置して、道路にへこみや穴が空いていないかのデータの取得を始めたのです。現在は、まだ実証実験の段階ですが、今後は、「宇宙水道局」のデータと連携させることで漏水の発見精度向上に期待しています。（磐田市 道路河川課 金子 健太郎 主任）「道路と水道の情報連携というところのインフラ管理の効率化を、期待していきたいと思っている」全国的にインフラの老朽化が進む中、突然の悲惨な事故を発生させないためにも、広範囲を効率的に管理できる最新技術の活用が、ますます求められそうです。