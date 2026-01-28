〈「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》〉から続く

一般的に刑事事件の弁護士は加害者の減刑に尽力するが、犯罪に巻き込まれた被害者側に立って司法手続きやマスコミ対応等に奔走する弁護士も存在する。「犯罪被害者代理人」だ。彼らはいったいどのようにして被害者、被害者家族に寄り添っているのか。

弁護士の上谷さくら氏の著書『犯罪被害者代理人』（集英社新書）の一部を抜粋し、交通事故の被害者支援を行った際のエピソードを紹介する。

交通事故の被害者支援─田中圭さんの事件

2010年9月29日、田中圭さんという30歳の青年が事故で亡くなりました。塾講師として夜遅くまで翌日の準備をしたあと、原付バイクで帰宅途中に、後ろを走行していたトラック運転手のわき見運転が原因で、背後から原付バイクもろとも轢かれて亡くなるという、とても辛い事故でした。



弁護士になって最初に勤務した法律事務所が損害保険会社の顧問をしていましたので、保険会社の立場から交通事故事案は多く経験していましたが、被害者が亡くなった事故で被害者の代理人を務めたのは初めてでした。まだ私の娘が0歳で、慣れない育児にてんてこ舞いしていた時期でしたが、多くの経験を通じて、私の弁護士人生の方向性を決定づけた事件だと思います。

この事件の依頼者は、圭さんのご両親です。被害者支援都民センターからの紹介でした。鷲尾洋子さん、横田美雪さんという、長年被害者支援に携わってきたスペシャリスト2人が、事故のあと、間もなく圭さんのご両親を支援していました。

初めての相談は、2010年11月25日。鷲尾さん、横田さんと一緒に、圭さんのご両親が事務所にいらっしゃいました。すでに横浜地検で遺族調書を取られていて、公判で被害者参加制度を利用したいのだけど、どうしたらいいのか、という相談でした。

お父さんは田中資二さん、お母さんは三原和枝さんといいます。ご両親の苗字が異なっているのは、その時離婚していたからですが、実は、圭さんが仲を取り持って、復縁を考えていたところでした。

「圭は本当に素晴らしい息子だったんです」

初対面で私が最も印象的だったのは、和枝さんの「圭は本当に素晴らしい息子だったんです。中途半端な私の人生の中で、圭だけが誇りだったんです」という訴えでした。大きな茶色がかった瞳に「これだけは絶対に伝えたい」という強い意志が宿っていると感じました。

私は、その気持ちを全部受け止められるだろうかという不安を感じつつ、これは受け止めなければならない、やれることは全部やろうと覚悟を決めて、依頼を受けることにしました。当時、子育てのため仕事はセーブしていましたが、家族の協力があれば仕事に費やす時間はもっと増やせる環境にありました。

ご両親とさまざまなやりとりをする中で、私は圭さんにご焼香させてほしいと考えていました。この点は難しいところで、ご遺族によっては「弁護士にそこまで踏み込んでほしくない」という方もいて、距離感の取り方は人それぞれなのです。

圭さんのご両親は、「ぜひ」と言ってくれそうな気がしたのでお願いしたところ、快諾してくださいました。そこで、私はご自宅に伺ってご焼香させていただき、心の中で「ご両親を精一杯サポートするので、力を貸してください」と圭さんにお願いしました。

亡くなった方には、きっと言いたいことがあるだろう、残された家族を気にしているだろう、その無念を晴らすためにも私に力を貸してほしいという思いから、私はご焼香させていただく時は、必ずそのようなことを心の中で語りかけています。

その後、ご両親から、刑事裁判の意見陳述で述べたいことについての下書きを見せていただき、内容などについて検討して、今後の裁判への対応について具体的な打ち合わせを始めました。

検事と共に現場を確認

被害者参加をする際は、事前に刑事事件記録の閲覧・謄写が可能です。事故状況の捜査記録である実況見分調書には、道路の図面が書いてあり、被告人と被害者の位置関係などが示され、現場付近の写真が添付されています。ただし、私は新聞記者をしていた経験から、そういった図面や捜査官から聞いた話と、実際に自分で見た現場の印象はかなり異なる場合が多いことを知っていました。

圭さんの事故について記録を入手した私は、実況見分調書を見て、実際に事故が起きたのと同じ時間帯に現場を確認すべきだと感じました。

事故が発生したのが深夜1時35分頃だったので、被告人が「暗くてよく見えなかった」と弁解する可能性も考えました。本当に暗くて見えにくい場所なのか。直線道路なのにわき見していたからといって、目の前を走るバイクをそのまま後ろから轢いてしまうことがありえるのか。現場に立って体感したかったのです。

ただ、深夜に現場に近づけるような道路かどうかも分からなかったので、私は担当検事に電話をして、「事故が起きた時間帯に現場を見たいのですが、可能でしょうか？」と尋ねました。すると、「具体的なことは警察に確認します」とのことで、さらに驚いたことに「私もご一緒していいでしょうか？」と言われました。

検事というのは、テレビドラマと違って、よほどの大事件や、被疑者・被告人が無罪を主張していて立証が難しそうな事件でない限り、現場に行くことはありません。

圭さんが亡くなったことは、身近な人にとっては大事件ですが、被告人は全面的に罪を認めており、その他の証拠も固かったことから、検事の申出は意外で、とても驚きました。それと同時に、一緒に現場を見ていただけるのは、本当にありがたいと感じました。そして、事故現場近くのファストフード店で待ち合わせをして、そこから一緒に事故現場に行く約束をしました。

「現場を見てよかった」

さて、検事と約束をしたものの、私が住む都内の自宅から神奈川県横浜市の事故現場まで、深夜に往復できる公共交通手段がありません。私は夫に、車を出してもらえないか、そして夫の両親に娘を見てもらえないか、と頼みました。すると、夫も夫の両親も快諾してくれたので、夫の両親に自宅まで来てもらって娘を見てもらい、私は検事と待ち合わせをしたファストフード店まで、夫の運転する車で向かい、検事と合流しました。

事前に検事が道路状況などを警察に細かく確認してくれており、迷うことなく事故現場に到着しました。私がそこで見た光景は、道路沿いのライトに煌々と照らされた片側一車線の幅広い平坦な直線道路でした。繁華街ではないので、ライト以外に目を奪われるものはなく、道路にデコボコもありません。事故当時は雨も降っておらず道路は乾いていました。絶対に事故など起こりようのない道路でした。

私が検事に、「この状況で後ろから轢いてしまうって、ありえなくないですか？ それなりの時間わき見運転していないと、前のバイクに気づかないってことはないですよね？」と尋ねると、「その通りですね」「現場を見てよかった」と話してくれました。私は、こんな風に事故に遭って亡くなってしまうんだ、ということに衝撃を受けながら、資二さんと和枝さんのために全力を尽くさなければならないと決意を新たにしました。

ご遺体の写真

その数日後、被害者参加についての打ち合わせのために、資二さん、和枝さん、都民センターの鷲尾さん、横田さんと一緒に横浜地検を訪れました。刑事事件記録には、ご遺体の写真なども含まれますが、それをご遺族に見せるかどうかは打ち合わせの時にご遺族と話し合って決めたいと検事から言われており、私にも渡されていませんでした。

ご両親は、事故直後の圭さんのご遺体と対面しています。ただ、それと「事件の証拠」として写真になっているものを見るのとは、場面も気持ちも違います。横浜地検のある部屋の中で、検事から意向を尋ねられたご両親は、写真を見るかどうか迷っていました。

和枝さんは目に涙を浮かべ、体を震わせながら「どうしていいのか分からない」「見たくないけど、見なかったら後悔すると思う」と苦しそうに声を絞り出していました。資二さんは伏し目がちにその様子を見守っていました。

その時、鷲尾さんが突然、和枝さんを抱きしめて「本当は見たいんです。でも怖いんです！」と声を上げました。あとから知ったのですが、鷲尾さん自身が、居眠り運転の車に正面衝突された事故で夫を亡くした交通遺族であり、それまでに多くのご遺族を支援してきた経験から、和枝さんに寄り添ったとっさの言動だったのだと思います。

現実を受け入れていかなければならない遺族

私は直感的に、ご両親はきっと写真を見たほうがいいだろうと思いましたが、それをどのように伝えるべきなのか、言葉を探しました。すると検事が、「まず上谷先生がご覧になったらいかがでしょう。そのうえで、先生がどうすべきと考えるか、それを聞いてからご両親が写真を見るのかどうか決めませんか？」と助け船を出してくれました。ご両親が賛同してくれたので、私は隣の部屋に行って、検事からご遺体の写真を見せてもらいました。

部屋に戻ると、資二さんと私との間で次のようなやりとりがありました。

「圭の傷は酷いですか？」

「いいえ、思ったよりも酷くなかったです」

「顔の傷はどうですか？」

「お顔は綺麗です」

「表情は穏やかですか？」

「はい、穏やかです」

その話を聞いて、先に資二さんが写真を確認しました。その後、資二さんが和枝さんに「見ても大丈夫だと思うよ」と声をかけ、和枝さんも写真を見ることができました。

和枝さんは、泣き崩れるようなことはありませんでしたが、辛そうな、でも現実を受け入れたかのような穏やかにも見える表情でした。

こうして、ご遺族は一つひとつ現実を受け入れていかなければならない、本当に過酷な場面に立ち会ったわけですが、私が見たのはほんの一部で、ご遺族は日常生活の一つひとつがどれほど辛いか、身を裂かれるような思いの連続だろうと感じました。

被害者が救われる司法とは

公判に向けて、何度も心情等の意見陳述を書き直し、資二さんが自ら行いたいと希望している被告人質問案を検討し、準備を重ねました。

資二さんは、圭さんのジャケットを着て公判に挑み、被告人質問で被告人を追及しました。ご両親共に、圭さんのお人柄がよく分かる意見陳述を行い、私も被害者参加弁護士として被害者論告をしました。

検察官の求刑は「禁錮3年」でした。被告人が職業運転手であり、過去に交通違反歴もあること、過失の程度が重いことなどを考慮しても、当時の量刑相場からはおそらく執行猶予が付くだろうと思われました。予想通り、判決は「禁錮3年執行猶予5年」でした。

裁判前から、「なぜこのような事件が殺人ではなくて、過失なのか」ということに苦しんでいたご両親が、執行猶予付き判決に納得できるはずがありません。しかし、その判決理由の中で、「親孝行に努めた息子を失った両親の精神的苦痛」が認定されたのです。

ご両親は裁判後、「裁判官が親孝行な息子と認めてくれたね」と救われたような表情で話していました。私は、裁判官の言葉の重みを実感しました。そして、「親孝行な息子」という一言を引き出すために、今後も被害者参加弁護士として死力を尽くさなければならないと思いました。

刑事事件の判決後も、民事の賠償請求などでご両親との関係は続きました。圭さんの望み通り、資二さんと和枝さんは復縁しました。圭さんのお墓をどうするか、ということをご両親はずっと検討されていたのですが、千葉に「樹木葬」ができるいい場所を見つけたという連絡をいただきました。

私はその樹木葬に、夫と一歳になったばかりの娘と参加させてもらいました。一人息子を亡くされた方に、自分の子どもの話をすることは勇気がいることです。それでも私は、資二さんと和枝さんとは今後ずっとお付き合いが続くであろうと考えており、夫に車で送ってもらったり、娘を仕事場に連れていかなければならなかったりする場面が出てくる可能性があることから、全てお話ししてみることにしました。そういうことをごまかしながらお付き合いを続けることは、お二人を裏切っていることになるような気がしたからです。

すると、お二人とも「どうぞいらっしゃってください」と歓迎してくださり、当日は娘のことをとても可愛がってくださいました。そして、「圭も結婚したらこんな可愛い子が生まれていたかもね」と寂しそうな顔をされました。

「親孝行に努めた息子」と述べられたありがたさ

その後、資二さんも和枝さんも、圭さんのことを題材にして小説を書かれたり、和枝さんはご遺族としてタクシー会社や家庭裁判所などで講演活動をされたりしています。資二さんが書かれた小説には私も登場していて、恐縮してしまうほどに素敵に描写されていたのですが、とてもありがたく感じました。

舞台俳優でもある和枝さんはしばらくお芝居を休んでいましたが、数年経ってようやく舞台に立てるようになり、そのお知らせをくださいました。私は家族で舞台を見にいき、それが毎年の楽しみになっています。

事故から15年以上が経過しましたが、人が亡くなる事件というのは、他の事件とは違う特別な何かを感じます。

私は、被害者支援について裁判官に講演する際、「親孝行に努めた息子」と述べてくれたこの事件の判決を紹介し、その一言がどれほどご遺族にとってありがたいことか、どれほど被害回復に資することか、という話をしています。被害者が救われる司法であってほしいと思います。

和枝さんは今でも、何をするにも「圭に恥ずかしくないように」とおっしゃいます。そのたびに、私も圭さんに恥ずかしくないように頑張らなければならないと思うのです。

上谷 さくら