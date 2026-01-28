衆議院議員選挙が27日に公示されました。YBCは選挙戦序盤の候補者の戦いぶりに密着しました。１回目は、前職と新人2人の3人の戦いとなっている山形県1区です。



県1区に立候補したのは、届け出順に自由民主党・新人の遠藤寛明さん（39）、中道改革連合・前職の原田和広さん（52）、参政党・新人の桜田恭子さん（44）です。



握手「ありがとうございます。がんばります。知名度はないのでぜひよろしくお願いいたします。遠藤寛明です」





自民党新人の遠藤寛明さん（39）は、県議会議員を経て、前職の父・利明さんの後継者として今回初めて国政選挙に挑戦します。遠藤さんは、高温や少雨などの気候変動に対応できる農業環境の整備や、観光を起点とした経済政策を強く訴えます。遠藤寛明候補「農業においても気候変動で農家の方が大変苦労している。営農意欲が低下することがないような支援を考えなくてはいけない。観光もしっかりと山形から訴えていかなければいけない」27日は山形市や天童市など3市2町を遊説しました。39歳の遠藤さんは「若い力」をアピールし、持ち前のフットワークを生かして支援者に駆け寄ります。遠藤寛明候補「学生時代はサッカー部だったので365日冬でも雪の上でサッカーをしていた。雪の中でも走って走って皆さん方に思いをしっかり届けたい」地元・上山市では街頭演説に立ちました。遠藤寛明候補「この上山を山形をそしてこの日本を強い国に強い県に強い市にしていきたい。そのためにもどうかこのたびの選挙戦、39歳若い力、ひたすらひたむき最後の最後まで上山の地元の力を貸してください」「ひたすら。ひたむき」を合言葉に、遠藤さんは支持拡大を訴え続けます。出陣式「今回初めて公明党のみなさんが私のために集まってくれた。心から感謝申し上げる」元立憲民主党で、新党・中道改革連合から出馬する前職の原田和広さん（52）。2025年9月に比例東北ブロックで繰り上げ当選し、今回が初めて前職として臨む選挙となりました原田和広候補「真冬なので外に出てきてくれる方が少ないかなと思っていたが、屋内からもたくさん手を振ってもらっているし、出てきてくれる人もいるので、前職としての強みが少し出てきているのかなとうれしく思う」原田さんが今回の選挙で強く訴えているのが、物価高などに対応する生活支援です。演説「食料品の恒久的な0パーセントの消費税。社会保険料の一部を国が負担する制度を導入して、少しでも働く人の手取りが増えるように中道改革連合の社会保険料の軽減措置を山形で絶対成し遂げたい」顔が似ていることから、原田さんがマスコットキャラクターにしているのはカピバラ。今回の選挙でも至るところにカピバラの姿があります。原田和広候補「カピバラはすごく癒し系だし、天敵のワニに乗って移動する。そういう敵とも共生してしまうところが自分の考えに近いと思ってずっとキャラクターとして使っている」親しみやすさをアピールし、超短期決戦を駆け抜けます。街宣「桜田恭子と申します。政治はまったくの素人。しかしながらこんな私でも政治に参加し、選挙に立候補する時代がやってきた」参政党・新人の桜田恭子さん（44）は、普段は山形市で3人の子どもを育てながら英会話教室で講師を務め、今回初めて選挙に挑戦します。桜田恭子候補「ありがとうございます」街頭演説では、自分の生い立ちに触れながら、農家の所得保障や地元の産業を継承するための教育などを訴えています。桜田恭子候補「私みたいな庶民が声をあげて日本を立て直していかなければならないという危機感があるということに皆さん興味を持ってもらえれば」選挙戦初日は県1区の3市2町をすべて回り、自らの存在をアピールしました。桜田恭子さん「すべてが初めてなので I don’t know what to expect（どうなるか想像できない）という感じ。勉強不足なところがたくさんあるので、たくさん勉強していろんな知識をつけていかなければならない」桜田さんは、自らの強みである明るさとコミュニケーションで初めての選挙戦を駆け抜けます。