大統領に就任して1年、トランプ大統領はやりたい放題な政策で、世界を掻き乱している。

【画像】アメリカ政府に“拉致”されたベネズエラ大統領夫人のシリア・フロレス氏。鮮やかなブロンドヘアと大きな色付きメガネが印象的だ。

年明け早々、トランプ氏は違法ドラッグを米国に密輸しているという理由でベネズエラに対して不意打ちの軍事作戦を仕掛けて世界を驚かせた。もっとも、同氏は、攻撃は軍事作戦ではなく密輸という犯罪行為の首謀者であるマドゥロ大統領を逮捕するための法執行だと攻撃を正当化している。



2025年10月28日、米海軍横須賀基地に停泊中の原子力空母「ジョージ・ワシントン」で、米軍兵士らを前に演説するドナルド・トランプ米大統領（右）。左は高市早苗首相 ©時事通信社

国際社会は、他国の大統領を拘束して米国の法律で裁くことは国際法違反と訴えて批判したが、トランプ氏は、そんな批判はお構いなしで、ベネズエラを「国家運営」するとまで豪語している。加えて、コカインの輸出国として悪名高い隣国のコロンビアに対しても、攻撃をちらつかせている状況だ。（全3回の1回目／つづきを読む）

同盟国を敵に回して領土拡大

トランプ氏の支配欲は、日々の生活をベネズエラから輸入される石油に依存しているキューバにも向かっている。「キューバにはもはや石油も資金も渡らない。ゼロだ！ 手遅れになる前に（米国と）取引をすることを強く勧める」と最後通告ともとれる発言をした。

キューバにどんな取引を求めているのかは不明だが、トランプ氏が「マルコ・ルビオ米国務長官はキューバの大統領になるだろう」というSNSの投稿に「いい考えじゃないか」というコメントをつけてシェアしたところを見ると、キューバも米国の勢力圏に入れようという野心を持っているようだ。

第一次トランプ政権時代から関心を示していたデンマーク自治領グリーンランドにも、トランプ氏は食指を伸ばそうとしている。軍事力を行使する可能性を示唆したり、購入の提案をしたり、米国のグリーンランド領有に協力しない国には追加関税を課すと脅しまでかけたりしている。トランプ氏は今や欧州の重要な同盟国も敵に回し、世界で孤立を深めている状況だ。

「ヨーロッパは干渉するな」という姿勢

トランプ氏がラテン・アメリカに軍事介入したり、グリーンランドの領有に鼻息を荒くしたりしているのは、昨年、トランプ政権が打ち出した「国家安全保障戦略」の中で、「アメリカの卓越性を回復するため、モンロー主義を再主張し、執行する」と述べ、19世紀のモンロー主義に則って、西半球を米国の勢力圏に置く構想を示唆したことが背景にある。

モンロー主義とは、1823年、モンロー大統領が提唱した“米国は欧州の問題に干渉しない代わりに、欧州も南北アメリカの問題に干渉してはならない”とする、米国と欧州間で交わされた相互非干渉主義の原則だ。トランプ氏はこのモンロー主義に倣って、自身が命名したドンロー主義（ドナルドとモンローを掛け合わせた造語）を訴えている。

なぜ、これほどまで、トランプ氏は勢力圏拡大に躍起になっているのか？

ベネズエラ攻撃の“本当の狙い”とは

同氏は、国家安全保障を理由にあげている。確かに、ベネズエラは、米国の敵対勢力の中国やロシアとの繋がりが深い国だ。特に、ベネズエラに融資している中国は、同国の老朽化した石油インフラを再建して、石油を得る目論見があると言われている。

トランプ氏も米国企業にベネズエラの石油インフラを再建させたいと考えているので、中国とは石油利権をめぐって真っ向から対立する。ロシアも長年ベネズエラとは緊密な関係にあり、昨年12月には、プーチン大統領とマドゥロ氏は経済・貿易・エネルギー分野で共同プロジェクトを進める意向を示していた。敵対勢力がトランプ氏が米国の“裏庭”と考えるベネズエラで活動していることに、同氏は国家安全保障上のリスクを感じたのだろう。

実際、ベネズエラは麻薬の生産国というよりも、麻薬の通過拠点で、その大半がヨーロッパへと密輸されている。麻薬の密輸容疑を理由にマドゥロ氏を逮捕したというのは、敵対勢力と関係が深いマドゥロ政権を転覆させるための口実に過ぎず、トランプ氏の真の狙いは、ロシアと中国の影響力をベネズエラから排除することにありそうだ。

グリーンランドもまたトランプ氏は米国の“裏庭”とみなしている。トランプ氏は、温暖化で氷が溶解することにより米国と欧州を繋ぐ重要な海上航路となる北極海航路を、国家安全保障上、中国やロシアの影響下に置きたくないと考えているのだ。

また、北極圏には先端産業製品に必要なレアアースなど、現在、米国がその大半の供給を中国に依存している鉱物資源が眠っており、脱中国依存を図りたいトランプ政権としては、経済安全保障上も、グリーンランドを欲している。

トランプ外交にちらつく“既視感”

ところで、世界が大国で分割されることに繋がるトランプ氏の勢力圏外交だが、既視感はないだろうか？

イェール大学の歴史学教授グレッグ・グランディン氏は、ニューヨーク・タイムズに寄稿した意見記事の中で、トランプ氏がモンロー主義を復活させて、西半球を米国の勢力圏とし、中南米での軍事行動を正当化させていることについて、「米国が世界を力で分割する19世紀型の帝国秩序に戻そうとしている」と訴え、この状況は新たな世界大戦へと繋がりかねないと懸念を示している。新たな世界大戦とは、言うまでもなく、第三次世界大戦ということだ。

「かつてのナチスや日本と同じだ」

実際、「イギリスやナチス・ドイツや日本も、第二次世界大戦へと突き進む過程で、自国版のモンロー主義を唱えていた」と同氏は指摘している。

歴史を紐解くと、ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラーは、東欧や中欧はドイツの勢力圏であるから英米は介入しないよう“ヨーロッパ版モンロー主義”とも呼べそうな主張をし、「ドイツの安全保障圏の回復」という大義名分の下、オーストリア併合、チェコスロバキア解体、ポーランド侵攻を行い、この動きは第二次世界大戦に繋がった。

日本も、1930年代、アジアを欧米の帝国主義から防衛するという大義名分の下、東アジアや東南アジアは日本の勢力圏と主張し、中国や東南アジアへ進出、この動きは、満州事変や日中戦争、そして太平洋戦争へと発展した。日本が主張した大東亜共栄圏構想は“日本版モンロー主義”と言えるかもしれない。

もっと歴史を遡れば、英国も、19世紀後半〜20世紀初頭に、中東やインド、地中海などで大英帝国が管理している植民地は英国の安全保障圏であり、他国は介入すべきではないとの既得権を主張している。これは“英国版モンロー主義”と言えそうだ。

中国ロシアと衝突する可能性

これらの国々は、勢力圏宣言を行い、域外勢力を排除すべく、安全保障と防衛の名の下、主権や国際協調を無視して武力介入を行った。帝国主義政策をとったわけだが、それが世界大戦に繋がったことは言うまでもない。

確かに、このままトランプ政権が中南米は米国の縄張りだと主張すれば、同じく中南米に関与している中国やロシアも同じ主張をして衝突し、地域紛争は、第一次世界大戦や第二次世界大戦の時のように、大国同士の世界大戦へと拡大するリスクもあろう。特に、ベネズエラは石油資源が豊富で、中国やロシアとの繋がりが深いので、衝突の火種になりやすいかもしれない。

トランプ氏の支配欲はどこまで膨らむのか？

しかも、トランプ氏は、反政府デモが続いて多数の死者が出たイランを攻撃する姿勢も見せた。ドンロー主義は、西半球を超えて、東半球の中東まで及んでいるように見える。前述のグランディン氏も、ドンロー主義は中国を除いて世界規模で拡張されていくとしたうえで、以下のように予測している。

「ワシントン（米政府）は、世界的な覇権的地位から退くつもりはない。すでに崩壊した自由主義的国際秩序に代わり、ホワイトハウスは暗黙のうちにモンロー主義を世界規模に拡張し、西半球に限らず（中国を除き）地球上のどこであれ、脅威と見なしたものに一方的に対応する権利を主張している。

この主張自体は新しいものではない。対テロ戦争の中核をなしていた考え方でもある。しかし、説明責任もなく、外部の管轄にも服さず、多国間の拘束や義務から自由な形でこれを主張することは、米国が世界を、ラテンアメリカと同じように扱うつもりであることを意味する――すなわち、躊躇なく拿捕し、制裁し、殺害するということだ」

（飯塚 真紀子）