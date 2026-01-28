〈「トランプ外交はナチスや日本と同じだ」米イェール大教授が“最悪のシナリオ”を予測…アメリカが世界中を“自国の庭に変える”衝撃の未来とは？〉から続く

年始早々、ベネズエラへの軍事介入という強硬策で国際社会を震撼させたトランプ大統領。さらに、かねてより関心を示していたデンマーク領グリーンランドの領有にまで意欲を燃やしている。

【画像】アメリカ政府に“拉致”されたベネズエラ大統領夫人のシリア・フロレス氏。鮮やかなブロンドヘアと大きな色付きメガネが印象的だ。

国際法違反との批判が渦巻き、第三次世界大戦への懸念さえ囁かれるなか、それでもなぜ、アメリカ国民はトランプ氏を支持するのか。混迷を極める超大国の"いま"を読み解く。



米軍による攻撃は深夜に行われた（現地時間3日未明、ベネズエラ） ©︎AFP＝時事

アメリカ国民の約半数がベネズエラ攻撃を支持

第三次世界大戦に繋がりかねないトランプ氏の他国への軍事介入や世界の出来事への関与を、米国の人々は、どのように見ているのか？

AP通信とNORCが1月8日〜13日に行った世論調査によると、56％と過半数の回答者が、トランプ氏の他国への軍事介入は行き過ぎだと回答している。それでも、35％と3人に1人以上がトランプ氏の軍事介入は適切と回答し、8%は十分ではないと回答している。つまり、43％と半数近くの人々はトランプ氏の軍事介入に肯定的な見方をしていることになる。

もっとも、そこには、明らかな分断も見られる。行き過ぎと答えた人々の割合は、民主党支持者では86％と大半を占めたのに対し、共和党支持者ではわずか18%に止まり、71％が適切と支持している。

グリーンランド領有についてはどうか？

また、世界の出来事に対する米国の関与については、約半数の民主党支持者や無党派層がより少なく関与してほしいと答えたのに対し、64％の共和党支持者が関与は適切だと答え、これは昨年9月時の調査の55％から上昇している。

グリーンランド領有については、米国では反対する声が圧倒的に多い。

ロイター／イプソスの調査によると、トランプ氏のグリーンランド領有を支持する米国民はわずか17%で、47％が同島の軍 事力行使による領有に反対、35％がわからないと回答している。

米国が軍事力を用いてデンマークからグリーンランドを奪取することが「良い考え」と答えた米国民はわずか4%で、民主党支持者ではゼロ、共和党支持者は10人に1人しかいなかった。

しかし、なぜ、米国には、国際社会から非難されているトランプ氏の他国への軍事介入を支持する人々がいるのか？

「違法ドラッグの流入」が社会問題化していた

トランプ氏はかねて「ベネズエラは麻薬と不法移民をアメリカに送り込んでいる」と批判し、米国の安全が同国に脅かされていると訴えてきた。同氏の“安全第一アピール”に米国民が共感していることが背景にあると言えるだろう。

実際、米国で人気があるコメディアンのテレンス・ウィリアムズ氏も「私はトランプ大統領を支持する。我々の総司令官を信頼している。米国の安全を守ることが最優先なのだ」とトランプ氏の軍事介入を評価している。

特に、中南米から違法ドラッグが流入し、その使用による死亡者が増加して社会問題化している状況が米国民をトランプ氏支持へと向かわせていると思われる。実際、この世論調査では、53％の回答者が、ベネズエラへの軍事介入は違法ドラッグの米国への流入を防ぐのに役立っていると回答している。

「トランプは米国民を守った」という評価も

Xでも、トランプ氏が違法ドラッグから米国民を守ったことを称賛する声が上がっている。

「トランプ大統領は、ベネズエラで行動を起こし、アメリカ全土の労働者家族をフェンタニルやコカインなどの致死的な薬物から守った。トランプ政権は見事な成果をあげた」

「マドゥロの麻薬テロ政権に対して、トランプ大統領は決断力ある行動をして、自国民を守った。私たちの街を致死的な麻薬で溢れさせることは、単なる犯罪ではなく、戦争行為だ。太陽のカルテル（Cartel de los Soles／マドゥロ大統領の指揮下にあると米国が主張していた犯罪組織）を解体するために軍艦と海兵隊を展開することは“アメリカ人を攻撃すれば、壊滅に直面する”という明確なメッセージと言える」

「マドゥロは麻薬の密輸を止めなかったので、事態がエスカレートしたのだ。今度こそ、密輸が止まると願いたい」

しかし、アメリカの人々がトランプ政権のベネズエラ攻撃を支持しているのは、米国の安全保障上の理由からだけではない。彼らはトランプ氏が、ベネズエラを独裁政権から解放し、同国に自由を取り戻させるのに貢献したことを称賛している。

「ベネズエラの人々は悪夢のような生活を送っていた」

共和党のマリア・エルヴィラ・サラザ下院議員は「トランプ大統領は、ベネズエラの人々が求めていることをまさに実行している。彼らと共に行動し、彼らが自由を取り戻すための闘いを支持し、マドゥロの抑圧に立ち向かうことで、彼らが未来を取り戻せるようにしている」とCNNでコメントしている。

トランプ氏を支持している共和党のランド・ポール上院議員も、ベネズエラ攻撃は同氏が大統領選で掲げていた反介入政策と矛盾していることから「深く失望している」と言いつつも、「もちろん、独裁者が舞台から去るのを見る喜びも感じている」と複雑な心情を吐露している。

Xでも、トランプ氏のベネズエラ攻撃を支持する声は数多くあがっている。

「トランプ支持者ではないが、彼がベネズエラを解放に導いたことは評価する」

「ベネズエラの人々は悪夢のような生活を送っていた。自分たちを破滅に導く独裁者を倒すどころか、食べるお金さえなかった。私はトランプ大統領が彼らを解放することを支持する。彼らはトランプを必要とし、トランプは彼らを助けたのだ」

ヒーロー誕生を望みがちな国民性

米国の人々がヒーローを好むところとも関係がありそうだ。ハリウッド映画を見ると、闘う大統領をヒーローとして描いている映画が少なくない。

例えば、『エアフォース・ワン』では、ハリソン・フォードが大統領を演じて大統領専用機をハイジャックしたテロリストと闘い、『ディープ・インパクト』ではモーガン・フリーマンが大統領を演じて彗星が衝突する危機に直面していた地球を平和に導き、『インデペンデンス・デイ』ではビル・プルマンが大統領を演じて地球に侵略しようとするエイリアンと闘っている。

ベネズエラ攻撃に出たトランプ氏は、米国を麻薬や不法移民、そして中国やロシアなどベネズエラと繋がっている敵対勢力から守るヒーローのように米国民の目には映ったのかもしれない。Xでは、トランプ氏をヒーロー視する声もあがっている。

「トランプ氏は世界のヒーローだ」

「トランプ大統領は勇敢なアメリカのヒーローだ」

「彼は世界のヒーローだ。彼を愛している。彼は強い男だ」

「自由世界のリーダーだ」「西半球のキングだ」

アラスカもロシアから買収した領土

闘うという意味では、歴史的にも、米国はモンロー主義の下、西部開拓時代、闘いながら領土を獲得してきた。1846年の米墨戦争で、ジェームズ・ポーク大統領は英国に先んじてカリフォルニアを奪取すべくメキシコと闘い、カリフォルニアやニューメキシコ、アリゾナ、ネバダなどを獲得している。1898年の米西戦争では、西半球から欧州列強を排除すべく、スペインと闘い、プエルトリコを米国領にしている。

グリーンランド領有を支持している共和党の重鎮、テッド・クルーズ議員も米国の領土獲得の歴史に言及し、「トーマス・ジェファーソン（第3代アメリカ合衆国大統領）がルイジアナを買収したことや米国がロシアからアラスカを買収したことからわかるように、米国の歴史は、新しい土地と領土の獲得の歴史だ。当時は愚行だと批判されていたが、結局、非常に重大な購入となった」と述べている。

トランプ氏も、大統領就任演説の際、「米国は富を増やし、領土を拡大して成長する国家」と述べて領土拡張の意欲を見せていた。

西部開拓時代に培われた“フロンティア・スピリット”が米国民の中に根付いていることも、トランプ氏が支持される要因になっているのかもしれない。

同様に、米国民の中にはフェアネスの精神も根付いている。トランプ氏は米国が世界の安全のために多額の軍事費を負担したり、多額の貿易赤字を抱えたりしていることに不満を示していたが、これは米国の富が他国にアンフェアに搾取されていると感じていたからだろう。

その意味では、同氏の帝国主義的な行動は、米国をフェアに扱わない国々からフェアネスを取り返そうとする行為のようにも見える。同様に「他国からアンフェアに扱われている」と感じている米国民たちの多くが、同氏を支持しているのではないか。

〈「日本への原爆投下」を3人に1人が今でも肯定…アメリカ社会が“力による現状変更”に熱狂してしまう「根本的な背景」とは〉へ続く

（飯塚 真紀子）