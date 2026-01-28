宮本茉由“菜穂”、酔いつぶれて戸塚祥太“徹”に連れられてホテルに… 『この愛は間違いですか』第4話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第4話が28日深夜に放送される。
【場面写真】ホテルで一夜を過ごし…酔いつぶれた宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第4話では、徹に相談しているうちに酔いつぶれ、ホテルで一夜を過ごした菜穂。省吾は家に帰ってこない菜穂を不思議に思う反面、浮気がバレたのではないかと疑心暗鬼に陥っていた。
そんな中、菜穂はカンナ（小川未祐）のアドバイスを受け、省吾にカマをかけてみることにする。
一方で、徹は菜穂の幸せを守るため、省吾の不倫相手である綾香に接触。不倫の確固たる証拠を突きつけ身を引くように伝えるが、逆にある提案を持ち掛けられる。
