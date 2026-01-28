お笑いコンビ「天才ピアニスト」の竹内知咲（33）、ますみ（38）は28日、咲くやこの花賞受賞記念「天才ピアニスト スペシャルライブ」（3月5日、ドーンセンターホール）の会見に登場した。

天才ピアニストは令和6年度（2024年）の咲くやこの花賞の「大衆芸能部門」を受賞。竹内は「大阪で活躍した結果、与えられる賞。光栄です。身の引き締まる思いです」と語り、ますみは「喜びというより驚き。これからもっと頑張れという期待の声だと思います」と気を引き締めていた。

スペシャルライブでは2人のお気に入りの自信ネタを漫才、コントの“二刀流”で披露。ゲストには令和2年度（2020年）に同賞を受賞したM―1王者のミルクボーイがゲスト出演。両コンビのネタの後にはトークコーナーがあり、M―1制覇のためにどうやって一皮むけたかを「聞いてみたい」と竹内は楽しみにしていた。

22年にはNHK上方漫才コンテストで優勝し、女芸人No.1決定戦「THE W」で日本一のタイトルを奪取。今一番ほしいものを聞かれ、竹内は「時間ですね。人のネタを見たり、本を読んだり映画を観たり、ライブに行ったり。違ったエンタメに触れたい」と多忙な中で自分磨きを兼ねてネタ作りにも生かしたいところだ。

2月にはマネージャーにお願いして5、6連休をゲット。「どこか旅行に」という竹内。ますみは「韓国旅行へ。友達が全部手配してくれて。食と美容に」。ちょっとした“プチ整形”のような計画もあるそうだ。