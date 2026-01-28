〈「麻薬と不法移民を送り込んでいる」アメリカ国民の約半数がベネズエラ攻撃を支持…いったいなぜ？ トランプ反対派すら転向させた“決定的要因”〉から続く

ベネズエラへの軍事介入、グリーンランド領有の示唆――。年始早々に帝国主義的な顔を覗かせているトランプ大統領だが、アメリカ国内で彼の強硬路線を支持する声は少なくない。時代錯誤と言える「力による支配」は、なぜここまで支持されているのか？

アメリカ政府に"拉致"されたベネズエラ大統領夫人のシリア・フロレス氏。鮮やかなブロンドヘアと大きな色付きメガネが印象的だ。



“世界No.1の超大国”としての自負

領土拡大欲が強いトランプ氏が支持される背景には、米国人の“世界No.1志向”があるようにも思われる。

9.11同時多発テロが起きた際、「スーパーパワー（超大国）でいるのは大変だな」とか「アルカイダは米国の繁栄に嫉妬を感じているからテロを起こしたのだ」などという声を耳にした。米国の人々は、自らの国が世界一繁栄しているスーパーパワーであると自負しているようだ。

米国は世界No.1の座から降りたくはないだろう。ことに、負けず嫌いで勝ちにこだわる性格と言われているトランプ氏なら、なおさらだ。敵対勢力である中国やロシアには負けたくないのだ。

トランプ氏が「中国やロシアが狙っている」と訴えるグリーンランドを手中に収めたいのも、本質的には、負けず嫌いな性格に起因しているところがあるのではないか。国家安全保障上の理由でグリーンランドが欲しいというのなら、すでに、同地には米軍基地があるのだから。

アメリカ社会を覆う“他者不信”の空気感

若者を中心に社会への不信感が広がっていることも、トランプ氏への支持を後押ししているように思われる。

ピュー・リサーチ・センターが2018年に行った世論調査によると、アメリカ国内では、より若い層ほど他者を信頼していない傾向にあるようだ。若い層は経済的に親世代ほど恵まれておらず、家を購入することも困難になっている。

また、この世論調査では、より学歴が低く、より年収が低い層ほど他者を信頼していないことが示されている。

トランプ氏もまた他者への不信感が強いことは、グリーンランドに対する領有欲が強いことから推察できる。

トランプ氏を突き動かす「不信の論理」

同氏はかつて不動産王と称される実業家だった。不動産はレンタルやリースの場合、契約が破られる可能性もあり、確実に信じられるものではない。所有して初めて自分のものになったと確信できる。同氏がグリーンランドを領有したがっているのは、同氏の中に不確実なものに対する「不信の論理」があるからだろう。それは、同氏が数多くの国際機関から脱退していることからも明らかだ。

国際機関に入っていても、米国がそこから確実に恩恵を得られるとは限らないし、得られたとしても米国がフェアーに得られるとは限らない。そんな不信感から、自身が議長を務めて世界各地の紛争に関与することを示唆している国際機関「平和評議会」を新設したものと思われる。

トランプ氏は「不信の論理」を中国やロシアに限らず、同盟国に対しても働かせている。グリーンランドを領有したいのは、現在、同地の安全保障を担っている欧州8カ国の軍事力を信頼していないからだろう。

トランプ氏にとって信じられるのは自分だけなのかもしれない。経済格差が広がる中、不信感を募らせている若者たちも、トランプ氏と同じ思いを共有しているのではないか。

「原爆投下は正しいか」論争との類似性

軍事行動に歯止めをかけられるものについて、トランプ氏は「一つだけある。私自身の道徳観だ。私を止められるのはそれだけだ」と述べたが、その発言にも自身への過信が表れているように思える。国際法のような法律には縛られない、自分の道徳観が法律になるのだと言わんばかりの発言だ。

道徳的な正しさについては、第一次トランプ政権下、国家安全保障問題担当の大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏も言及していた。同氏は「広島に原爆を投下したことは、道徳的に正しかった」と述べていた。

米国では、近年、原爆投下を正当化しないという声が高まってはいるものの、それでも、ピュー・リサーチ・センターの昨年の世論調査では「正当だった」が35％と「正当ではなかった」の31％を上回っており、正当化する声の方がまだ強い。トランプ氏を支持する保守層を中心に、「道徳を守るための力は正当化される」という考え方が根強く支持されていると言えるのではないか。

Xでは“力による平和”を求める声が続出

力というと、トランプ氏は米国の圧倒的な軍事力を背景に“力による平和”を訴えてきたが、Xでもそれを賞賛する声があがっている。

「平和は謝罪から生まれるのではない。平和は力から生まれる。大統領はおそらく米国史上最も強い指導者だ」

「力による平和。トランプ大統領は強力な国防こそ安定への道だと位置づけている」

「“力による平和”に投票だ」

「驚くべきリーダーシップを見せてくれた。力によって平和への道を切り開いている」

アメリカは意外と“尻込み”している？

トランプ氏はこれからも“力による平和”という理念を行使し続けるのだろうか？

喉から手が出るほど欲しいノーベル平和賞が未だ与えられていないトランプ氏は、ノルウェーのヨーナス・ガール・ストーレ首相に宛てたメッセージの中で「もはや純粋に平和だけを考える義務を感じていない」と述べている。ノーベル平和賞を諦めたトランプ氏は、目的を果たすために自分のやりたいようにやると開き直ってしまったように聞こえる。“力による平和”の行使を加速させそうな発言だ。

Xでは「ノーベル平和賞をくれなかったから、グリーンランドを侵略するとトランプは言ってるんだ。狂っている。状況はもっとひどくなる」「ノーベル平和賞を授与されなかったから、グリーンランドの領有を正当化できると言っているんだ」といった解釈がされている。

もっとも、ダボス会議で、トランプ氏がグリーンランドについて「武力を行使しない」と発言したところを見ると、結局、目的を果たすためなら脅して怖がらせることも厭わない同氏のハッタリだったのかもしれない。2月1日から課すと表明していた欧州8カ国に対する追加関税も撤回した。トランプ氏は欧州を敵に回すことに“TACO（Trump Always Chickens Out＝トランプは常にビビって尻込みする）”してしまったわけである。

共和党支持者の90%がトランプ支持

それでも、共和党支持者はトランプ氏を今も根強く支持している。

CBSニュースが1月14日から16日にかけて実施した世論調査によると、共和党支持者の90％がトランプ氏を支持しており、しかも、その割合はベネズエラ攻撃前の昨年12月に行った世論調査の86％から4ポイント上昇している。これは、ある意味、この間のトランプ氏の過激な言動が奏功した結果と言えるかもしれない。

好結果を得た同氏が、これからも、国内の支持者を維持すべく、同様の脅しやハッタリを繰り返し、国際社会を振り回していくことが懸念される。

（飯塚 真紀子）