28日午後4時3分、気象庁は雪に関する気象情報を発表した。

気象庁によると、神奈川県では、29日昼過ぎから夜遅くにかけて、西部の山地を中心に、東部でも積雪となる所があるということで、「積雪による交通障害や路面の凍結等に留意してください」と呼びかけた。

日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空約5500メートルには、氷点下33度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、神奈川県西部から伊豆諸島にのびる気圧の谷の影響を受けて、神奈川県では、29日昼過ぎから夜遅くにかけて雪の降る所があり、西部の山地を中心に、東部でも積雪となる所があるとしている。

28日午後6時から29日午後6時までの24時間に予想される降雪量は多い所で、東部1センチ、西部の平地1センチ、西部の山地（標高500メートル以上）3センチ。

その後、29日午後6時から30日午後6時までに予想される降雪量は多い所で、東部1センチ、西部の平地1センチ、西部の山地（標高500メートル以上）1センチとなっている。

神奈川県では、29日昼過ぎから夜遅くにかけて、積雪による交通障害や路面の凍結等に注意が必要だ。