頭をなぐり、日本人男性（62）から無理やりカバン奪う…タクシー乗車中に“拳銃”突き付けられる事件も　フィリピン・マニラで日本人襲撃相次ぐ

フィリピンの首都マニラで、多くの車が行き交う道路の歩道で日本人男性が殴られ、かばんを無理矢理奪い取られる事件が発生。

同じ日に別の場所でも、タクシーに乗っていた日本人がバイクに囲まれ、拳銃のようなものを突き付けられる事件も起きていた。

棒のようなもので頭を殴られ骨にひび

ケガの手当を受けながら、警察官に事情を説明する日本人の男性。

フィリピンの首都マニラで、強盗被害に遭った直後の様子だ。

その事件の一部始終をカメラが捉えていた。

多くの車が行き交う道路。

そのすぐ横の歩道で、犯人に殴られながらも必死に抵抗しているのが、被害者の男性。

やがて…。

相手は、地面に倒れ込んだ男性から、かばんを無理矢理奪い取り、その場から走り去った。

フィリピン当局によると、襲われたのは62歳の日本人男性で、棒のようなもので頭を殴られ、骨にひびが入るなどの大けがをしたという。

事件直前の付近の防犯カメラには、日本人男性が通り過ぎたあとをつけるように歩く、白いTシャツに帽子姿の犯人の姿が映っていた。

その手には、木の棒のようなものが握られているのが確認できる。

その後、こうした防犯カメラの映像などによる捜査から、男は逮捕された。

公開された写真には、被害男性が病院のベッドの上で男を指さし、自分を襲った人物だと特定している様子が映っていた。

マニラでは同じ日、別の場所でもタクシーに乗っていた日本人が複数台のバイクに囲まれ、拳銃のようなものを突き付けられる事件が起きた。

被害者は顔などを複数回殴られたものの抵抗したため、犯人グループは何も奪わずに逃走したという。

日本大使館は、強盗の被害にあった際は抵抗せず、身の安全を最優先に考えて行動するよう呼びかけている。

（「イット！」 1月28日放送より）