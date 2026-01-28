国内初、民間企業によるフル電動旅客船の定期航路が今春開設へ

三井不動産は、国内で初めて民間企業によるフル電動旅客船の定期航路を、2026年4月から豊洲〜日本橋間で開設します。それに先立つ1月28日（水）、フル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」を豊洲船着場で報道関係者に公開しました。

この旅客船は、三井不動産が展開する舟運プロジェクト「＆CRUISE」の一環として導入されます。将来的には、三井不動産が再開発を推進している日本橋エリアと臨海部の様々な場所を結ぶことが想定されています。

事業では、三井不動産が船主となり、約300kwリチウムイオン電池を搭載したフル電動旅客船2隻を保有。運航は観光汽船興業が担当します。なお、東京都の舟運活性化を目的とした補助金の適用を受けるとしています。

総トン数は約17トン、定員は60人。設計・建造は大洋電機で、三重県伊勢市のエルモ造船所で建造されました。運航にあたっては、商業施設「アーバンドックららぽーと豊洲」に新設された給電設備を活用する予定です。

外観は近未来的なデザインで、日本橋川を航行するため船の高さが低くなっています。船内はカーペットが敷かれたゆったりとした空間。車いすやベビーカーでの利用が可能です。座席はリビングのようなフリースタイルで、通勤・通学のほか、国内外の旅行者の利用も見込んでいるとのこと。フリーWi-Fiやコンセントまで備えています。

三井不動産は、単なる移動手段ではなく、乗ることも自体も目的になる旅客船を目指すとしています。また、有事の際は人や物資の輸送に充てることが想定されており、スマートフォンへの逆給電も可能です。

旅客船「Nihonbashi e-LINER」は1月28日、豊洲船着場周辺を、報道関係者を乗せて約10分ほど航行。電動のため非常に静かで、振動や燃料の臭気も抑えられていました。