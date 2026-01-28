犬にベタベタしすぎるのがNGとされる理由

1.距離感を無視した過剰なスキンシップはストレスになる

犬にも「これ以上は近づいてほしくないな…」という距離感があります。その距離感は犬それぞれに違いがあり、飼い主が見極めなければなりません。

距離感を無視した過剰なスキンシップは、犬にとってストレスになります。犬にも「今はひとりでゆっくり過ごしたいな…」という距離感があるのです。

ベタベタすることが好きな犬にも距離感があり、ひとりになりたいときは放っておいてあげることが必要です。

ストレスが蓄積されると、体調を崩してしまうことがあります。犬にも休める時間、落ち着く時間を与えてあげましょう。

2.逃げ場がないことで不安を感じやすくなる

犬は「嫌だな…」と感じると、自分から距離を取ります。しかし、犬とベタベタしたい人が犬を抱っこし続ける状況では、逃げ場がなくなってしまい、不安を感じやすくなります。

「抱っこされると逃げ場がない」と学習してしまうと、抱っこされること自体に不安を感じるようになってしまうことがあります。

抱っこそのものが嫌になってしまうと、抱っこが必要なお世話が必要なとき、適切なケアをしてあげることができなくなってしまうことがあります。

犬が「ベタベタ甘えたいよ♡」と言っているときに抱っこしてあげ、嫌がるときは抱っこでの触れ合いは控えるようにしましょう。

3.拘束されていると受け取ってしまうことがある

ベタベタされたとき、犬は「拘束されている」と受け取ってしまうことがあります。人はスキンシップやコミュニケーションのつもりかもしれません。

しかし、犬にとっては、支配やマウンティングに近い意味を持つことがあるのです。ハグをしたり、抱きしめたりすることが該当しやすいです。

人の体はとても大きいです。覆いかぶさるような形でスキンシップをすると、犬は「抑え込まれた」と感じてしまい、威嚇したり咬んだりなどの攻撃をしてしまうことがあります。

とくに臆病で怖がりな犬である場合、人はスキンシップのつもりでも、「攻撃された」と受け取ってしまうことがあるのです。

4.ストレスの蓄積によって問題行動につながる

ベタベタされることが苦手な犬は、ベタベタされる度に小さなストレスを感じています。その小さなストレスが蓄積されると、一気に爆発してしまうことがあります。

ずっと我慢していたため、一気に爆発してしまったとき、問題行動としてあらわれてしまうことがあるのです。

普段は温厚で優しくおとなしい犬も、攻撃的になってしまい、人を咬んでしまうかもしれません。

5.他人が飼い主と同じ接し方をするとトラブルのリスクがある

ベタベタされることが大嫌いな犬も、飼い主からのベタベタなスキンシップは「しょうがないな…」と許してくれていることがあります。

しかし、本来は大嫌いなベタベタなスキンシップですから、他人が飼い主と同じようにベタベタな接し方をしてしまうと、トラブルが起きてしまうことがあります。

防衛反応として、「やめてよ！」と、思わず攻撃してしまうのです。

犬との適切な距離感とは

犬との適切な距離感を簡単に説明するとすれば、「犬が安心できる距離感」「犬の意思を尊重した距離感」と言えるのではないでしょうか。具体的には以下のような距離感です。

まとめ

人からではなく、犬から近づいてくれるのを待つ 人が撫でたいときではなく、犬が撫でてほしいときに撫でる 人が満足するまで触れるのではなく、犬が「もう満足だよ」と言ったらやめる

犬にベタベタしすぎるのがNGとされる理由を5つ解説しました。

愛犬との距離感をしっかり保つことができているのだろうか…と不安になったときは、次のことを思い出してみてください。

愛犬から寄ってきて甘えてくれる 撫でると気持ち良さそうにする 「もっと撫でて？」と催促してくる 「撫でるのをやめないで」とおねだりしてくる 離れているときも落ち着いて過ごせる

これらは犬が飼い主からの愛情を十分に受けているサインであり、精神的に満たされているというサインであり、飼い主が愛犬との距離感を適切に保てているというサインです。

(獣医師監修：後藤マチ子)