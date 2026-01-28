神保町の本好きが集まる“共同書店”　書評サイト発のリアル店舗が面白すぎた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の共同書店『PASSAGE by ALL REVIEWS』です。

1000人の棚主の思いが詰まった1冊を手にできる

この本文を読み始めていただき、ありがとうございます。あなたは本好きに違いない！

魅惑的な書店巡り旅のトップを飾るのは、フランス語でアーケード街を意味する“パサージュ”を冠した当店。

世界最大の本の街・神保町。その核心部に、2022年にオープンした共同書店だ。「共同」とは何かと言うと、店に行けば、一目瞭然。書棚が区画割りされていて、その一つひとつに店主がいる。自分の棚を自由に使って、思い思いの本を売っているのだ。

『PASSAGE by ALL REVIEWS』写真のない時代に服装の伝達のために描かれたファッションプレートがみっちりの棚。ここでは知らない世界の扉が自然と開く

プロデュースは仏文学者の鹿島茂氏。書評アーカイブ閲覧サイト「ALL REVIEWS」の発展形として生まれたリアル店舗だ。棚主には名うての書評家がずらり。人気作家や芸能人もいれば、本に限らず雑貨もOKだからコレクションを売りたい各分野のマニアもいる。そして、とにかく本が好きという一般人も！

近隣の姉妹店を含め約1000人の棚主がいるという。

『PASSAGE by ALL REVIEWS』同じビル3階にあるカフェ併設の2号店では、ゆっくりお茶も楽しめる

「本を愛する方であれば、誰でも出店可能です。目線の位置にある棚は、空きが出ると数十倍の抽選となる人気です。基本的にスタッフが商品補充などのサポートもしますが、棚主が頻繁に来て手を入れている棚の本は不思議とよく売れますね。棚主が互いの本を購入し合うのも、うちならでは。みんな本好きだから、つい買っちゃう」とオーナーの由井緑郎さんは笑う。

『PASSAGE by ALL REVIEWS』書評家・豊崎由美氏の棚で見つけたのは付箋だらけの本。豊崎氏の視点もあわせて二度おいしい

普通の書店と違って、棚に思いが詰まっていて、個性が輝く。だって、著者のサイン本はおろか、手紙付きの本だってあるし、あえて線を引いたまま、付箋をつけたままの本もあるのだから、時間を忘れて探索してしまう。欲しくなってしまう。そして禁断の領域、売り手側へ来なよと引き込まれるのだ。

『PASSAGE by ALL REVIEWS』

オーナー：由井緑郎さん「ふらりと立ち寄ってほしい」

【owner’s recommend】『西瓜糖の日々』リチャード・ブローティガン著

『PASSAGE by ALL REVIEWS』『西瓜糖の日々』リチャード・ブローティガン著

由井さんが「現実から離れたい時に読む」という一冊。アイデスという架空の世界に暮らす人々を淡々と描いたファンタジーだ。

「異世界へふわっと飛んで、浸り、また帰って来られる心地いい作品。読むたびに発見があります」

神保町『PASSAGE by ALL REVIEWS』

［店名］『PASSAGE by ALL REVIEWS』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-15-3サンサイド神保町ビル1階

［電話］なし

［営業時間］12時〜19時

［休日］無休

［交通］都営地下鉄三田線ほか神保町駅A7出口から徒歩1分

