衆議院選挙の期日前投票が28日から始まりました。今回、超短期決戦ということもあり、各自治体の事務作業が追いつかず、本来、必要な投票所の入場整理券の発送が間に合っていない事態となっています。

衆議院選挙の期日前投票所は、前回2年前の選挙と比べて、13か所多い、石川県内100か所に開設されます。事前に期日前投票を済ませる人の割合が増えています。

28日、金沢市役所を訪れてみると、大雪の影響でしょうか、午前8時半からの2時間近くで投票に訪れた人はわずか3人でした。

期日前投票をした人…「投票日が仕事なので、早目に。天候が悪くなる可能性もあるし、少しでもいい方向に、暮らしが良くなればいいなと思って、一票を入れました」

金沢市では事前の準備が間に合わず、投票所の入場整理券は2月2日以降に発送する予定となっています。

「入場整理券なくても、期日前投票できます」

ただし、入場整理券がなくても、投票所にある宣誓書に住所・名前・生年月日を記入して提出することで、有権者の情報が照会され、投票することができます。

期日前投票した人…「まだ、入場整理券は来ていない。宣誓書は初めて。こういうのもありかなと思った。仕方ないか、こんなに短い期間だから」

金沢市選挙管理委員会・松本明書記長…「本人確認していただいて、投票可能となっている。当日の投票がどういった天候になるかもわからないので、期日前投票をご活用いただければ」と投票を呼びかけています。

「真冬の衆議院選挙、掲示板は雪の中？」

金沢市東山です。本来ならこの場所に選挙ポスター掲示板が設置されているはずですが、見る限り1ｍ以上、雪が積もっています。

金沢市内では候補者のポスター掲示場の設営も大雪の影響で、592か所のうち、28日時点で40か所が手つかずのまま。これから除雪して、掲示板を立てると言います。

異例ずくめの衆議院選挙、有権者の投票行動にどんな影響を及ぼすのでしょうか。