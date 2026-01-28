「まじでやめて下さい」伊藤沙莉、強めの警告発する「よくぞ言ってくれました」「法的措置しましょ」
俳優の伊藤沙莉さんは1月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。うれしい報告の後に、強めの警告を発しました。
【投稿】苦言を呈した内容とは？
投稿にはInstagramのストーリーズで公開した画像を1枚載せています。「なりすましってちょっと本当になんのためにやってるのか いくら考えてもわからないのですが LINE登録して系の方が出現したことを友達が教えてくれたので 危険だと思いここに忠告しますが まじでやめて下さい」と、強い言葉でつづられています。
コメントでは、「お疲れ様です。見つけた際は微力ながら協力させていただきます」「注意喚起ありがとう」「よくぞ言ってくれました」「法的措置しましょ」「片っ端から通報」「お金の為やろ」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
2027年に公開予定今回、映画化といううれしい報告のあとの警告となりましたが、伊藤さんが大々的に発信してくれることでだまされる人は少しでも減ることを祈りたいですね。なお、同映画は2027年に公開予定とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
