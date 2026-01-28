不二家は、厳選した和の素材を使用した期間限定商品「ルック（厳選茶セレクション）」「カントリーマアム（お濃い抹茶）」「カントリーマアム（桜きなこ）」を、2月3日から発売する。

不二家のロングセラー「ルック」「カントリーマアム」から、こだわりのお茶や桜などの和の素材を使用した、春を感じる期間限定の新商品が登場する。





「ルック（厳選茶セレクション）」は、京都府産宇治抹茶、石川県産加賀棒ほうじ茶、静岡県産和紅茶を使用したチョコレートの3種アソートした。素材と産地にこだわったお茶の味わいや薫りに加え、綺麗なお茶の色も愉しめる。



「カントリーマアム（お濃い抹茶）」

「カントリーマアム（お濃い抹茶）」は、甘みと渋みの調和のとれた、濃厚でコクのある鹿児島県産抹茶を生地に練り込み、チョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム。抹茶のほどよい苦味と奥深い味わいが愉しめる期間限定商品となっている。茶師十段池田研太氏が監修した。創業78年の老舗茶商「池田製茶」の抹茶を使用している。



「カントリーマアム（桜きなこ）」

「カントリーマアム（桜きなこ）」は、神奈川県産桜花エキスと鳥取県産「三朝神倉大豆」のきなこを生地に練り込み、ホワイトチョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム。華やかな桜の香りと香ばしいきなこの味わいが愉しめる期間限定商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月3日（火）

※「カントリーマアムミニ（お濃い抹茶）」と「カントリーマアムミニ（桜きなこ）」は2月24日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp