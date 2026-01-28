明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味と形状を再現したグミ「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」を、2月3日から、全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売する。

近年、急成長を続けるグミ市場は、2024年には市場規模が1138億円に達しており、直近3年間で約1.8倍に拡大している。男女問わず幅広く楽しんでもらえる新たなグミとして、カップアイスの定番である「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味わいを、いつでもどこでも手軽に楽しめるグミとして再現した。若年層を中心に、これまでにないユニークなグミ体験を届ける。

同品は、SNSの反響を受けて開発した。アイスの味を忠実に再現した、コクのある味わいを感じる風味となっている。本物のアイスと瓜二つのカップ型の可愛らしい形状だとか。もっちりとした、独特の噛み応えのある食感だという。

「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」は、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のコクのある味わいを感じる風味を忠実に再現しており、口の中にアイスを思わせるあの味が広がる。グミの形状はまるで本物のアイスがそのまま小さくなったような可愛らしいカップ型で、見た目の楽しさを演出した。もっちりとした独特の食感は、アイスとは異なるグミならではの新しい噛み応えになっている。

一昨年9月に、同社の公式Xアカウント、「明治 エッセル スーパーカップ［公式］」において「『明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ』味のスナックとグミ、どちらを食べてみたいか」という問いかけを投稿し、グミに対して1000件超の「いいね」がつく大きな反響を得て、実現に向けて開発した。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月3日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp