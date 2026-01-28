サーティワン、人気キャラクターがサンデーになった「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」を期間限定販売
B−R サーティワン アイスクリームは、2月4日から3月22日まで「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」を期間限定で販売する。
昨年12月27日から期間限定で発売中の、「トイ・ストーリー／サンデー ウッディ」「トイ・ストーリー／サンデー バズ・ライトイヤー」に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア、「ロッツォ」が新たに仲間入りする。ピンク色のかわいらしいビジュアルは子どもから大人まで人気。好きなアイスクリームに、チョコレートでできた大きな顔の「ロッツォ」と、イチゴのデザインを添えたピックをON。「ロッツォ」のかわいさあふれるサンデーの完成となる。
「トイ・ストーリー」のポップでにぎやかな世界がそのままサンデーになっている、3種類のサンデー。どれにするか迷うのも楽しいとのこと。この時期だけのスペシャルなサンデーを絶対GETしてほしいという。
［小売価格］スモールサイズ：580円（税込）
［発売日］2月4日（水）
B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.31ice.co.jp