B−R サーティワン アイスクリームは、2月4日から3月22日まで「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」を期間限定で販売する。

昨年12月27日から期間限定で発売中の、「トイ・ストーリー／サンデー ウッディ」「トイ・ストーリー／サンデー バズ・ライトイヤー」に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア、「ロッツォ」が新たに仲間入りする。ピンク色のかわいらしいビジュアルは子どもから大人まで人気。好きなアイスクリームに、チョコレートでできた大きな顔の「ロッツォ」と、イチゴのデザインを添えたピックをON。「ロッツォ」のかわいさあふれるサンデーの完成となる。

「トイ・ストーリー」のポップでにぎやかな世界がそのままサンデーになっている、3種類のサンデー。どれにするか迷うのも楽しいとのこと。この時期だけのスペシャルなサンデーを絶対GETしてほしいという。

［小売価格］スモールサイズ：580円（税込）

［発売日］2月4日（水）

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.31ice.co.jp