生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、生活者6773名を対象に「恵方巻」に関する調査を実施した（調査テーマ：恵方巻について、調査エリア：全国、調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計6773名、調査期間：1月16日〜1月19日、調査方法：インターネットによる調査）。

2月3日は節分。節分に恵方巻を食べるという風習が全国的に広がって久しいが、米や海苔をはじめとする原材料価格高騰の影響を受け、恵方巻の平均価格は2年連続で前年比10％超の大幅な値上げとなっている（参考 2026年節分シーズン「恵方巻」価格調査（帝国データバンク））。節約志向が高まる中、生活者が今年の節分に恵方巻をどのように取り入れるのかがわかる調査結果となった。





節分に恵方巻を食べる人は63.5％。2025年の同調査では66.3％が「食べる」と回答していたため、約3ポイント低下したが、6割以上の人が食べる予定であることがわかる。縁起物として「節分には恵方巻を食べる」ことが定着している人が多いことがわかる結果だった。





恵方巻は「購入する」人が8割を超え（83.2％）、手作り派（16.7％）を大きく上回った。購入する人のうち、事前に予約をして購入する人は約2割となった。





1本あたりの予算は「500円〜1000円未満」の価格帯が59.2％と最も多く、平均予算は818円。2025年の調査では平均予算777円だったため、約40円上がった。購入する際に最も重視することとして、「具材の種類」（30.5％）、「価格」（27.8％）、「おいしさ」（27.5％）がいずれも約3割で並んだ。

恵方巻の食べ方には諸説あるが、縁起が良いとされる方角「恵方」（今年は「南南東」）を向いて願い事をしながらかぶりつくという食べ方が知られている。





恵方巻の食べ方としては、約8割が「恵方を向く」、約7割が「切らずにかぶりつく」、約6割が「願い事をしながら話さず食べきる」と回答した。近年は豪華な具をたくさん巻いた極太巻きや食べやすくカットした恵方巻も販売されているが、縁起物として食べている人が多いだけに、食べ方にもこだわっている人が多数派とわかった。





さまざまな物の価格が上がる中、市販の恵方巻についても「内容に対して価格が割高だと感じる」（40.3％）という声が最も多く挙がった。僅差で「見た目が華やかで魅力的である」（38.8％）、さらに「ユニークな具材や味付けが楽しい」（26.2％）、「季節のイベントとして盛り上がりやすい」（23.2％）とポジティブな意見が続いた。

市販の恵方巻は割高だという気持ちはありつつも、節分という行事を楽しむためのアイテムとして恵方巻が多くの生活者に受け入れられていることがわかる結果となった。