ミラノ・コルティナ五輪女子スキージャンプ日本代表の郄梨沙羅選手が、自身4度目のオリンピックへ向けて取り組んできた課題を明かしました。

小学2年生からジャンプを始め競技生活21年、FISワールドカップでは男女を通じて歴代最多の63勝、また女子歴代最多116回の表彰台に立つ郄梨選手。2014年のソチオリンピックで初出場を果たすと、21歳で出場した2018年の平昌オリンピックでは日本女子ジャンプ初となる銅メダルを獲得。ミラノ・コルティナ五輪で4度目のオリンピック出場となります。

「(2022年の)北京五輪後はこの4年後も行けるかどうか考える時期もありながらだった。今こうして目の前のことをつなげながらここにいる」と話す郄梨選手。

そんな中で壁にぶつかったといいます。「昨年からルールが変わり、テレマークの得点が大きく加味される中でそこを注力してこなかったツケがまわってきた」と話します。

テレマークとはジャンプ後の着地姿勢のことで、足を前後1足分ほど開くように着地し、両手を頭と同じラインで開くことが要求されます。2024年のルール改正でテレマークがより得点に影響するようになりました。テレマークを決めないとトップ争いに食い込めないほど重要なものだといいます。

テレマーク重視にルールに改定された2024-2025年シーズン、郄梨選手はW杯0勝と表彰台に上がることが出来ませんでした。

「小さい頃から(テレマークを意識的に)やられている方々はそんなに意識しなくてもできるとおっしゃるんですけど、小さい頃からやってこなかった私からすると難しい」と本音を吐露します。「小さい頃は『距離が出てのスポーツだよ』と教えられて、あまりそこを意識してやってこなかった」とテレマークが課題であると話しました。

そこからテレマークを重点的に練習し、室内トレーニングでもテレマークの姿勢を意識した筋肉の使い方に励んでいました。日常生活でも「階段降りようとするとき、テレマークで降りようとする。気まずいのでマンション降りる階段とかで誰もいないの確認出来たときだけやる」と常に意識の中に取り入れていました。

その結果「この夏の後半から(テレマークの点数)が入り初めてきた」と成果が出ているといいます。

先週行われた蔵王でのW杯では着地などの美しさを表す“飛型点”で全体3位につけ、着実にテレマークの課題を乗り越えていきました。

4度目のオリンピックへの目標は「表彰台に立ってメダルを取る。五輪へ向けて積み上げてきたものを最終形として出さないといけないという気持ちは強い」と意気込みました。

