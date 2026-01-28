昨季のJ1リーグで9年ぶり9度目の優勝を飾った鹿島は28日、鹿嶋市内で必勝祈願と優勝記念イベントを開催した。優勝パレードでは鬼木達監督、選手、スタッフが鹿島神宮の参道を約300メートル行進。平日ながら集結した約4000人のサポーターから祝福を受けた。

鬼木監督は優勝報告会で「選手たちが必死に頑張ってくれたこと、大勢のスタッフの力、そして何よりファン・サポーターの皆さんの声援のおかげで最後の最後まで力を振り絞って優勝ができました」と謝意を示した。

シーズン移行する今季は7日に始動し、24日まで宮崎キャンプを行うなど3週間が経過。指揮官は「昨年以上に精力的にトレーニングに励んでくれている。それももう一度優勝したいという思いからだと思う」とチームの進化を明かし、「自分たちはこのハーフシーズン、優勝を本気で目指して戦います。多くのタイトルを獲ってまたこうして皆さんと喜び合いたい。今年も昨年同様、苦しい時もあると思いますけど、一つになってまた優勝してここに集まりましょう」とサポーターに共闘を呼びかけた。

小泉文明社長も「一度タイトルを手にすると、どのチームにも渡したくない。シャーレをずっと僕らで掲げ続けていきたい」と力強く話し、選手会長のGK早川友基は「またこのような景色を見るためにも、日々の練習から積み上げていくことが重要。もっともっと魅力的なサッカーを展開して、ホームタウンを活性化していけたら」と決意表明。復活優勝におごることなく、常勝アントラーズを築いていく。