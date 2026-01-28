スルーパスに反応し、三笘薫が左インサイドで裏に抜けた。正確なファーストタッチでボールの軌道を自らの進行方向へ。走り込みながらボックス内に侵入する。１月24日のプレミアリーグ第23節フルハム戦、後半11分のシーン。アウェーのゴール裏の一角に陣取っていたブライトンのファンならずとも、得点を予感したことだろう。

三笘は、クロスを選択した。しかし、２タッチ目に左足から放たれたボールは、ゴール正面に走り込むCFダニー・ウェルベックの頭上を越えた。スピードも高さも、ありすぎた。蹴った当人が、「しまった！」と言うかのように、思わず両手で頭を抱えていた。

結果的に逆転負け（１−２）を喫するブライトンが、前半に奪ったリードを２点に広げるチャンスを逃した一場面は、三笘の現状を表わす好例でもあった。



前節フルハム戦にフル出場した三笘薫（ブライトン） photo by AFLO



左足首のケガから約２カ月ぶりの戦列復帰が叶ったのは昨年12月上旬のこと。その後、６試合目のリーグ戦出場で、先発は４試合目となった左ウインガーは、まだ100パーセントの状態ではない。三笘らしからぬ姿は、タッチライン沿いでプレッシャーを受け、簡単にボールを失った前半41分などにも見られた。

前節のボーンマス戦（１−１）では、本人が「ミスも多いですし、追いついてくれたのでよかったですけど、自分のなかで課題も多い」と認めていた。復帰後初の先発フル出場となったボーンマス戦は、プレミアでの自己通算100試合目でもあった。日本人選手としては史上３人目の意義ある通過点。だが、「いい形で100試合を飾りたかったですけど、そういう実力かなと思っています」と語る三笘だった。

もちろん、トップクラスの選手らしく、己に厳しくあるが故の発言ではある。ブライトンの"実力者"に対する周囲の信頼と期待は、続くフルハム戦もフル出場だった事実が物語っている。本人も、責任は十二分に承知の上だ。

「プレーで返さないといけなかったですけど、期待外れかなと思います」と反省していたのは、復帰後初のホームゲームとなった第17節サンダーランド戦（０−０）後のこと。後半にベンチを出た三笘は、総立ちの拍手喝采でホームの観衆に迎えられていたのだった。

【ウインガー対決は相手に軍配】

昨年９月上旬以来となる今季２得点目を記録した第21節マンチェスター・シティ戦（１−１）後は、開口一番に「やっと（点を）取れたのはありますけど、ケガをしてチームを離れてもいたので、これから取らないといけない」と、決意を口にしていた。

ゴール自体は見事なフィニッシュだった。ブロックを試みる相手選手を、GKの反応を遅らせる道具として利用し、その股間を抜いてゴール右下隅に決めている。ただし、本人が「ああいう形をもっと増やさないといけない」と話していたように、83分間のピッチ上で、ほかに貢献らしい貢献が見られなかったことも事実だ。

総体的には、シティの左ウイングとして90分間、ブライトンに対する脅威となったジェレミー・ドクの出来が上回っていた。その２週間半後、フルハム戦で互いに最後までプレーしたウインガー対決でも、敵の右サイドで先発したハリー・ウィルソンに軍配が上がった。両者は、対照的だったとさえ言える。

三笘と同じ28歳のウィルソンは、今季出場全26試合で９ゴール５アシスト（第23節終了時点）と好調。言わば、自信の塊のようだ。この日も立ち上がり25分間で、自らのミドルを含む３度のシュートチャンスに絡む存在感。最後は、後半アディショナルタイム２分のFKで左足一閃。セーブを試みたバルト・フェルブルッヘンの手を押し退けてゴール左上隅に飛び込む、逆転の23メートル弾を決めた。

一方、三笘が本当に三笘らしかったのは、前半30分のシュートシーン程度に限られる。ホットラインとも呼べる、CBルイス・ダンクからのロングボールに呼応してゴール前に抜けると、抜群のコントロールから左足でのシュートに持ち込み、相手GKにセーブを強いている。

もちろん90分間、チームのために最善を尽くしてはいた。プレッシングで敵のボールロストを誘発したのは開始早々の３分だった。後半29分には、今季２アシスト目を記録しかけてもいる。

ブライトンはその２分前に追いつかれたばかり。三笘は、カウンターで自陣内からドリブルで中央を上がると、相手DF３人の注意を引きつけてデリケートなスルーパス。反応したウェルベックのシュートはゴール右下隅に転がり込んだが、VARによりオフサイドの判定が下り、勝ち越しのアシストは幻に終わった。

ほかにも、冒頭で触れたシーンの直後、味方がファーサイドでボールをリサイクルした流れからのクロスを、ジャンプのタイミングもいいヘディングで中央に折り返し、惜しくもウェルベックが合わせ損ねるなど、好機を演出してはいた。

しかしながら、冒頭の場面にしても、本来の三笘であれば、そもそも左足でのクロスではなく、もう１タッチで切り返し、右足でカーブをかけたシュートでファーポスト内側を狙っていたのではないか。その時間的余裕はあったように見受けられた。現時点の三笘には、それだけの「自信」が感じられないプレーが見られる。

この２文字が当人の口をついたのは、年始の第20節バーンリー戦（２−０で勝利）後だった。復帰後初めてスタメンに名を連ねた一戦では、今季、ミランからプレミアに戻ったベテラン右SB、カイル・ウォーカー（元マンチェスター・シティ、トッテナムなど）とのマッチアップが実現した。だが三笘自身は、「数回ありましたけど、抜きにいけるような相手ではなかったかなと思いますし、もう少し自信がついたらいければ、と思います」という反応だった。

その後、さらに先発３試合を重ねている三笘だが、まだ"心"のコンディションも回復途上にあるようだ。フルハム戦では、たとえば後半６分の、自ら勝負は挑まずいったんチームメイトにボールを預けてCKにつなげた場面でも、「自分でいってほしかった」と思わされた。試合後の本人に、「自信」を含む回復度を直接尋ねたいところだったが、敗戦に終わったこともあり、いつもは律儀な三笘もミックスゾーンには現れなかった。確認は、ホームでの次節エバートン戦に持ち越されることになった。

月末の同節は、ワールドカップイヤーである2026年のひと月目の終了を意味する。

復帰初戦となった昨年12月の第16節リバプール戦（０−２で敗戦）後、「ワールドカップどうこうではなく、まず自分がピッチに立つことでアピールしないといけない。そこで出ない限りは選ばれないと思いますし」と語っていた三笘。年始の試合後には、新年に期するところを聞かれ、「とにかく勝って上位に行くことと、僕自身、コンディション上げていくこと」と答えていた。

ブライトンは第23節を終えてリーグ12位。６ポイント離れている目標の欧州戦出場圏（６位以内）へと浮上するため、そして今夏の日本代表がワールドカップ16強の壁を破るためにも、心身両面における三笘の完全復活が待たれる。