【にんべん × Jagabee】初コラボ、『本格だし香るうまみしお味』登場/ 数量限定で発売

カルビーは2月9日(月)、「Jagabee」ブランドから、鰹節専門店「にんべん」が監修した『本格だし香るうまみしお味』を全国のコンビニエンスストアで発売する。

2006年発売の「Jagabee」は、じゃがいもの素材感･味わいにこだわり、皮つきじゃがいもを使用したスナック菓子。かつお節エキスパウダーなどのだし要素が隠し味の「うすしお味」、「バターしょうゆ味」といった多様なフレーバーを展開している。

今回、だしのおいしさを追求するため、にんべんと初コラボ。うま味の核になる素材として、最高級鰹節「本枯鰹節」の粉末を採用した。

オープン価格で想定価格は税込300円前後。数量限定で販売し、なくなり次第終了。なお、店舗により実際の発売日が遅れる場合や、取り扱いのない場合があるとしている。

〈『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』商品概要〉

風味が強く澄んだシャンパンゴールドのだしが取れる、にんべんの「本格鰹節」の粉末を使用。鰹節の風味を最大限に引き立てるシンプルな塩味にこだわり、鰹節の風味とじゃがいもの甘みが引き立ち、後引く味わいが楽しめる商品に仕上げた。内容量は80g。

味わいの開発には試作を重ね、約3か月の期間をかけた。本枯鰹節が持つ上品な香りと、だしを飲んだ時に広がるうま味・余韻を表現したという。にんべんの「本枯鰹節粉末」は、1商品あたり0.06%使用。

パッケージは、にんべんの“藍色の暖簾”とシャンパンゴールドのだしをイメージしてデザイン。波柄を背景に、Jagabeeのキャラクター･ポッタとカツオのイラストをあしらい、和モダンなデザインにした。チャック付き。

【価格】オープン(想定価格:税込300円前後)

【内容量】80g

【発売日 / 販売エリア】2026年2月9日(月) / 全国のコンビニエンスストア

※実際の発売日は販売店によって遅れる場合がある。

※店舗により取り扱いのない場合や売り切れで販売終了の場合がある。

