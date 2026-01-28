【トイ･ストーリー×サーティワン】「トイ･ストーリー/サンデー」にロッツォが新登場
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社は、2026年2月4日(水)から3月22日(日)までの期間限定で、「トイ･ストーリー/サンデー ロッツォ」を発売する。価格は税込580円。
2025年12月27日から期間限定で好評発売中の「トイ･ストーリー/サンデー ウッディ」「トイ･ストーリー/サンデー バズ･ライトイヤー」に続く新商品となる。
今回新たに登場する「トイ･ストーリー/サンデー ロッツォ」は、『トイ･ストーリー』に登場するキャラクター「ロッツォ」をモチーフにしたサンデー。スモールサイズのアイスクリームに、チョコレートでできた大きな「ロッツォ」の顔と、イチゴのデザインをあしらったピックをトッピング。ピンク色を基調としたビジュアルが特徴で、作品の世界観を表現した商品となっている。
同シリーズは、「ウッディ」「バズ･ライトイヤー」「ロッツォ」の3種類で展開され、『トイ･ストーリー』のポップでにぎやかな世界観をサンデーで楽しめるラインアップとして提供される。〈商品概要〉
◆トイ･ストーリー/サンデー ロッツォ
好きなスモールサイズのアイスクリームを選べる、期間限定のサンデー商品。
価格:スモールサイズ 1コ 580円(税込)
※店内飲食･持ち帰りともに同一の税込価格
販売期間:2026年2月4日(水)〜3月22日(日)
※なくなり次第終了