２５年シーズンのＪ１王者・鹿島が２８日、茨城・鹿嶋市内の鹿島神宮で今季の必勝祈願を行った。

＊ ＊ ＊

チームの全選手・スタッフがそれぞれの願いを込めて記した絵馬が奉納された。

昨季は「魅了して勝つ！」と記した鬼木達監督は「楽しんで勝つ！」にアップグレード。必勝祈願後に行われた優勝報告会では、集まった大勢のサポーターの前で「このハーフシーズン、優勝を目指して、本気で目指して戦います」と特別大会「明治安田百年構想リーグ」（２〜６月）を見据えた。

昨季ＭＶＰのＧＫ早川友基は「最高の景色へ」。ＤＦ植田直通は毎年恒例の「鬼迫（きはく）」となり、ＭＦ知念慶は「優勝したいです」、ＦＷ鈴木優磨は「また優勝したいです」と誓いを立てた。

高校２年生でプロ契約を締結したＦＷ吉田湊海は「無双」、同ポジションの吉田からの挑戦を受ける立場のＦＷ徳田誉は「もっと上へ」と闘志。ＭＦ三竿健斗は「圧倒勝利」、ＤＦ関川郁万は「全部勝つ」、ＤＦ小池龍太は「一丸」と記し、“連覇”を目指す新シーズンを見据えた。

鹿島神宮は日本神話最強の武神・武甕槌大神（たけみかづちのおおかみ）を祭神とし、「勝利の神様」「武術の神様」として崇敬を集める“勝利のパワースポット”。メルカリスタジアムから４キロの位置にある。