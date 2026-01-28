ダンスボーカルグループ「超特急」が２８日、都内で行われた「ＮＹＬＯＮ’Ｓ ＮＥＸＴ ２０２６ ＡＷＡＲＤＳ」の授賞式事前会見に出席した。

ファッション＆カルチャー誌「ＮＹＬＯＮ ＪＡＰＡＮ」が注目する次世代の才能を表彰するアワードで、今年初開催。超特急はＪ―ＰＯＰグループ部門を受賞し、ファッショナブルな装いで華やかに登場した。

「２０２６年に挑戦し始めたこと」について尋ねられたリョウガは「僕たち普段から仲がよくて、男子校みたいな雰囲気なんです…」と切り出しながら「今年１５周年を迎えさせていただくタイミングで挑戦したいのは『定期的なミーティング』。メンバー全員で真剣な話って言うのは今までしてこなかった」とぶっちゃけ。タカシが「１５年目やぞ！」とすかさずツッコミを入れた。

昨年末に初めてメンバーだけで忘年会をする機会があったというが、リョウガによると「『夢つかんでいきたい』とか、そういう話をすると思いきや、７割は人狼ゲームをしていた」と苦笑。「真面目な話をする機会を作っていきたい」と語った。

２０２６年の抱負について、ハルは「１５周年の節目の年」と改めて強調。「馬のように飛躍していきたいと思います。ヒヒーン！」と干支（えと）にかけて叫んだ。