俳優の二宮和也が、ＮＨＫ総合で２月１日深夜０時（一部地域除く）から放送される番組「ドキュメント２０ｍｉｎ．『写真家 浅田政志“家族の１５年”を撮る』」でナレーションを務めることが２８日、発表された。二宮は２０２０年公開の映画「浅田家！」で主人公・浅田政志さんを演じている。

浅田さんは、１１年の東日本大震災発生直後に「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村入りするが、深刻な被害に触れ「写真にできることはない」と心が折れた。だが、津波で流された写真を洗浄し持ち主に返すボランティアと出会い、活動を通じて「写真にできることがたくさんある」ことを教えられたという。本番組では、浅田さんが「村に恩返しがしたい」と、撮影を希望する家族の１５年にわたる歳月を写真で表現しようと挑む。

ナレーションの収録は２６日に行われた。映像に出てくる浅田さんと野田村の家族のやりとりに、二宮は時に微笑み、時に感じ入った表情で大きくうなずきながら読み上げた。

二宮は収録終了後、浅田さんを思いながら「この方を見ていると、【いかに真面目にコツコツと】を全力で楽しめるかで人生を彩る色彩が今より豊かになるのを教えてもらえる気がしてます。今回もそれを教えてもらいました」とコメントした。