¤¢¤°¡¼ÆÚ¤Î¡É1ÉÃ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡ÉÀìÌçÅ¹¤¬¶Ó»åÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÅÚÆéÈÓ¤Û¤«²ÆìÁÏºîÎÁÍý¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤è
JR¶Ó»åÄ®±Ø¤è¤êÅÌÊâ¿ôÊ¬¡¢¤¢¤°¡¼ÆÚ¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÀìÌçÅ¹¡Ö¶Ó¡Ê¤¤ó¡Ë¤Î¤Ï¤ê¤¯¡×¤µ¤ó¤¬Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¼èºà¤Ç¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Î¡Ö¶Ó¡Ê¤¤ó¡Ë¤Î¤Ï¤ê¤¯¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢²Æì¸©»º¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë´õ¾¯¤Ê¤¢¤°¡¼ÆÚ¤ò¡¢¤ªÅ¹¤Ç°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢°ì¿ÍÁ°¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¢¤°¡¼ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï¡¢³ï¤Èº«ÉÛ¤ÎÌµÅº²Ã½Ð½Á¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤ä¸ÕËã¤À¤ì¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤¢¤°¡¼ÆÚ¡£¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë²Æì¸©»º¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤È¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤òÆé¤ËÆþ¤ì¡¢¤ªÆù¤ò¥µ¥Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤ÆÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ ¡È¤Ï¤ê¤¯Î®¡É ¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¦¥Þ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤ªÉÊ¡£»Å¹þ¤ß¤ÈÄã²¹Ä´Íý¤Ë10»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¢¤°¡¼ÆÚ¤ò¡¢1ÉÃ¤À¤±½Ð½Á¤Ë±Ë¤¬¤¹¤³¤È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¿©¤ÙÊý¤Î¡È1ÉÃ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡É¤â¡ª
¤¹¤Ç¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð½Á¤Ç1ÉÃ¤À¤±²¹¤áÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤¢¤°¡¼ÆÚ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤°¡¼ÆÚ¤ÏÁú¹ß¤êÆù¤Ç»é¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ë·Ú¤¯¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤âÄã¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¡£¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç²Ð¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤º¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ëÆù¤Î»ÝÌ£¤ò¾å¼ê¤¯°ú¤½Ð¤¹¤ä¤êÊý¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶Ó¡Ê¤¤ó¡Ë¤Î¤Ï¤ê¤¯¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ñ¿©¤äÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ËÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¤È¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤âÈþ¿©¤â´®Ç½¤Ç¤¤ëÈ¾¸Ä¼¼¤â±ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î¼ê¤µ¤Ð¤¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÆÃÅùÀÊ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¥·¥§¥Õ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Æì¤ÎÅÁÅýÈÓ¤¢¤°¡¼ÆÚ¤Î¥¯¥Õ¥¡¥¸¥å¡¼¥·¡¼ÅÚÆéÈÓ¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÍ¿ÏÀÅç¤Î¥°¥ë¥¯¥ó¤Èµ¨ÀáÌîºÚ¤ÎÈÓ¡×¡¢¡Ö¸·ÁªÀÐ³Àµí¤Î½Ö´Ö¤·¤ã¤Ö¥æ¥Ã¥±¡×¡¢¡Ö¥é¥Õ¥Æ¡¼¡ÁÎ°µå²¦¹ñ¤ÎÌ£¡Á¡×¡¢¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë·ÜÃº¾Æ¤¡×¡¢¡Ö¥¸¡¼¥Þ¥ßÆ¦Éå¤È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÍÈ¤²½Ð¤·¡×¡¢¡Ö²Æì¸©»º¤Î¤â¤º¤¯Å·¤×¤é¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÆìÁÏºîÎÁÍý¤äÅç¿©ºà¤Î¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤°¡¼ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ï¾¯ÎÌ¤Î1¿ÍÁ°¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó»åÄ®±ØÅÌÊâ2Ê¬¤Î¿·Å¹ÊÞ¡Ö¶Ó¡Ê¤¤ó¡Ë¤Î¤Ï¤ê¤¯¡×¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤Ç²Æì¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§¶Ó¡Ê¤¤ó¡Ë¤Î¤Ï¤ê¤¯
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¹¾Åì¶¶2-17-1 BFB ¶ 2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§16:00 - 23:00¡¡¡¡
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿å
ÀÊ¿ô¡§21ÀÊ¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ8ÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼13ÀÊ¡Ë
¿©¤Ù¥í¥°¡§https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13315749/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kinno.hariku/
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)