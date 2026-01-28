オフロードに特化した足回り

では、市販車との違いはどこにあるのだろうか？

まずはサスペンションだ。ベース車両の要素を引き継ぎつつ、岩場などの過酷な地形に対応するため強化され、特に後輪にはビルシュタイン製のツインダンパーが装備されている。頑丈な35インチオフロードタイヤを装着し、トレッドも拡大された。D7X-Rのフロントトレッドは1832mmで、オクタより60mm広い（オクタは標準のデファイダー110より68mm広い）。サスペンションとサブフレームの取り付け位置は標準通りだが、補強用の外骨格が追加されている。



W2RCストック・カテゴリーにワークス参戦した『ディフェンダー・ダカールD7X-R』 ジャガー・ランドローバー

駆動系では、四輪駆動システムを制御するトランスファーケースを引き続き使用している。公道仕様のディフェンダーは基本的に後輪駆動だが、スリップクラッチにより前軸への動力伝達が可能だ。前後デフは市販車用のケーシングをそのまま使用しなければならないが、内部機構の変更は認められる。特に注目すべきは、後輪の電子制御デフを廃止し、前後に機械式リミテッドスリップデフを採用した点だ。

「電子制御ディファレンシャルは性能の幅広さを重視したものです」とランバート氏は言う。「オンロードでもオフロードでも驚異的な性能を発揮します。ですが、ラリーで求められるのはオフロードで安定した性能を発揮することだけです」。

宙に浮いた時のトルク制御も

駆動系の制御ソフトウェアも専用設計だ。

「公道では常に前後のバランスを取り、驚異的なオンロード走行性とオフロード性能を実現しています。それは、ラリーチームには必要ありません。四輪駆動でコーナーを滑るように走れる性能が必要なのです。そのため、トランスファーケース内のクラッチパックに圧力を加え、巻き上げてフロントアクスルトルクを制限するだけです」



W2RCストック・カテゴリーにワークス参戦した『ディフェンダー・ダカールD7X-R』 ジャガー・ランドローバー

もう1つソフトウェアで追加された機能が「フライトモード」だ。これは空中に浮いた際に自動的に車輪へのトルクを調整し、スムーズに着地することでドライブトレインを保護するというものだ。

フロントエンドは冷却性能向上のために再設計された。ラジエーターは1基から3基に増設され、4基のファンで熱気をより速く排出する。内装もフルロールケージをはじめ大幅な改造が施されている。

大柄なボディだが、後部スペースは狭い。ダカールの規定で要求される550Lという巨大な燃料タンクがトランクと後部座席のスペースを占めるためだ。さらに3本のスペアタイヤと、圧縮空気や油圧ジャッキを含む工具キットも詰め込まれている。

他社との競争を求める

D7X-Rは、ちょっとしたモンスターだ。公道走行可能なストックカーではあるが、完全に競技仕様のマシンであり、ジャガー・ランドローバー（JLR）とプロドライブの綿密な共同開発の成果だ。

『アルティメット』部門の車両と同程度の出力を持つものの、重い市販車ベースのボディと控えめなサスペンションを持つディフェンダーは、ラリーステージでは到底太刀打ちできない。



W2RCストック・カテゴリーにワークス参戦した『ディフェンダー・ダカールD7X-R』 ジャガー・ランドローバー

ストック部門では大健闘したが、対戦相手はプライベートのトヨタと日産の4台だった。それでもJLRは手を緩めない。3年間の参戦を約束しており、キャメロン氏は2029年のダカール50周年に合わせてさらに1年延長する意向だ。そして将来は、より多くのメーカーがストック部門に参入し、ディフェンダーは厳しい戦いを強いられることになると予想している。

「わたし達は競争を求めています。自分たちだけでレースをしていれば、いつだって勝てます。モータースポーツには競争が必要です。ビバークへの関心が高まっていることを考えると、数年後には他のメーカーもわたし達と競いたいと考えるようになるでしょう」

ディフェンダーの功績

対戦相手がトヨタや日産のプライベートエントリー勢ということもあり、ディフェンダー勢が新設のストック部門を制覇する可能性は高いと見られていた。そして、実際にステージ優勝を果たした。

意外だったのは、ダカール・ラリーのレジェンドであるステファン・ペテランセル選手がトップに立たなかったことだ。技術的問題により第1ステージで1時間近く遅れ、第8ステージではオルタネーターベルトが切れてわずかな望みも絶たれ、クラス4位に留まった。



W2RCストック・カテゴリーにワークス参戦したディフェンダー・ラリー・チーム ジャガー・ランドローバー

代わりに、26歳のロカス・バチュシュカ選手が圧倒的な強さを見せた。初めからリードを築き、大きなトラブルもなく、約4時間もの差をつけて自身のキャリア最大の勝利を手中に収めた。サラ・プライス選手も3ステージを制し、クラス2位に入った。

重要なのは、さまざまな機械的トラブルに見舞われながらも、3台のD7X-Rすべてがヤンブーのフィニッシュ地点にたどり着き、完走したことだ。