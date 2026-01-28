鈴木亮平＆永瀬廉が「笑ってるーー!!」、日曜劇場『リブート』“レア”な撮影オフショットに反響「ドラマと正反対な顔してる」「仲良しなツーショットにほっこり」
俳優の鈴木亮平が27日、主演を務めるTBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の公式Xに登場。シリアスな物語とは一変した、和やかな撮影オフショットが公開された。
【写真】「ドラマ本編とはガラッと違う2人が見れてうれしい」鈴木亮平＆永瀬廉の笑顔あふれるオフショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内でサプライズ発表されるなど、話題を集めている。
公式SNSでは、たびたびドラマの撮影裏などを公開しドラマファンを楽しませているが、この日は第2話のオフショットとして、鈴木と“裏社会”で働く冬橋航を演じている永瀬廉（King ＆ Prince）の2ショット写真をアップ。
「緊張感漂うシーンの撮影が多いですが・・・撮影が終わると、とても仲良しなお二人」と話し、永瀬が鈴木の肩に手を当てほほ笑み合う様子を紹介している。
コメント欄には「このツーショット待ちわびてました」「笑ってるーー!!あの冷たい目をした冬橋航だとは思えません」「笑顔で隣り同士なのが貴重」「ドラマと正反対な顔してる」「ドラマ本編とはガラッと違う2人が見れてうれしいです」「仲良しなツーショットにほっこりです」など、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
