ÊõÄÍÈÇ¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×Âçºå¤Ç³«Ëë
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢Ë±·î°É¡Ê¤Û¤¦¤Å¤¡¦¤¢¤ó¡Ë¼ç±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡½¡×¤¬28Æü¡¢Âçºå¡¦Åìµþ·úÊªBrillia¡¡HALLÌ§ÌÌ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ËëËö¤Î²ñÄÅÈÍ»Î¤¬¡¢¸½Âå¤Î»þÂå·à»£±Æ½ê¤Ç¡È»Â¤é¤ìÌò¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2024Ç¯¤ËÃ±´Û¾å±Ç¤«¤éÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÍâÇ¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÊõÄÍÈÇ¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê52¡Ë¤¬¹¥±é¤·¤¿¼ÂÄ¾¤Ê²ñÄÅÈÍ»Î¡¢¹âºä¿·º¸±ÒÌçÌò¤òË±·î¤¬Ç®±é¡£¡ÖÉñÂæ²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ²¿½½²ó¤â±Ç²è¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ë±·î¤Ï¡¢²ñÄÅÊÛ¤âÆ²¤ËÆþ¤ê¡¢½õ´ÆÆÄÌò¤Ç¹âºä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢Å·»ç¼îÍû¡Ê¤¢¤Þ¤·¡¦¤¸¤å¤ê¡Ë¤È¤Î¤â¤É¤«¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤Ç¤¯¤¹¤ê¤È¤µ¤»¤¿¡£¡È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤ÎÀèÇÚ¡ÉÉ÷¸«¶³°ìÏºÌò¡¢É÷´ÖÍ®Çµ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤æ¤Î¡Ë¤È¤ÎÂ©¤ÎµÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»¦¿Ø¥·¡¼¥ó¤Ç¤âµÒÀÊ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÊõÄÍÆÃÍ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð2¡×¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡ÖÁ¬·ÁÊ¿¼¡¡×¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤È»þÂå·à¤ÎÌ¾ºî¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ü¥ì¥íÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿²»³Ú¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë·²Éñ¡£¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤â¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡×¤Ç²ÚÎï¤Ë·è¤á¤¿¡£¸ø±é¤Ï2·î5Æü¤Þ¤Ç¡£