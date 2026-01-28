俳優の岩城滉一（74）と妻でタレントの結城アンナ（70）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。愛娘について語った。

2人は結婚50年になるという。司会の黒柳徹子が「岩城さんは考えてみると、アンナさんに申し訳ないなと思うときがあるって聞いたけど、どうしたのそれは」と話を振ると、岩城は「きりがないんですけれど、まあ亭主らしいことをそんなにしてあげられなかったな、みたいな」と後悔を明かした。

「まあ娘の時でももっとディズニー一緒に行ってやれば良かったなとか」とも話し、「もう今はそういう年じゃないんで」と続けた。結城は娘については「50歳になります、今年」と明かし、黒柳が「驚いちゃう」と語ると「あたしも驚いています」と笑ってみせた。

夫婦と娘、娘の夫の家族写真も披露。黒柳が「本当だ、娘こんなに大きいんだ」と感心すると、岩城は「そうなんです。その隣がむこですよね。でもこいつが、こいつって言ったら変だけど、自分の息子みたいで凄くいい子なんですよ」と声を弾ませた。

黒柳が娘の夫について「この人日本の人？」と尋ね、岩城は「いや、アメリカ」人だと明かした。