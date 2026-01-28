２７日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」では、拳銃が掘り起こされたと思われる日に、埋めた場所をうろついていた男性がいたことが発覚。２３年前の事件とスーパー店長殺人事件が一気に動き出しそうな気配を見せているが、ネットでは、ここまであまりに静かな登場人物に疑いの目が向けられている。

埋められた拳銃は掘り起こされ、その拳銃で直人（渡辺大知）の兄でスーパー店長の秀之が殺されたことから、捜査一課の南良（江口のりこ）は万季子（井上真央）、圭介（瀬戸康史）、そしてこの２人と幼なじみの淳一（竹内涼真）が２３年前の殺人事件の第一発見者であることから、店長殺人事件にも繋がっていると疑い始める。

淳一は南良に隠れて聞き込みを開始。拳銃が埋められた場所で男性がうろつき、クロのＳＵＶ、品川ナンバーの車があった…という証言をゲット。圭介に当てはまる条件で、一気に圭介＆万季子の元夫婦コンビが怪しさを増してきたが…。

だがネットでは、ここまであまりにも登場が少ない警察署長の小林（段田安則）が事件に関与しているのではないか？と見る声も。この日も、警察署の前で花壇の手入れをしており、やってきた南良に「本部では際だった存在だと聞いてますよ〜」などと声かけしただけだった。

「段田さんがあれだけの役のわけがない」「なんやかんやで一番怪しいのは段田安則さんかな」「署長役が段田安則さんなのが超気になる。もしも本当に事件に関係ないなら、この署長役なくても良いだろうって思っちゃう」「相関図の大きさが４人と同じくらいだし」などの声が。何もしないがゆえに怪しさを増幅させていた。