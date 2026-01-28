±Ê¼é»á°Õ¸þÍ¥Àè¤ÇÆâÉôÅýÀ©ÀÈ¼å¤Ë¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¤Ç²þÁ±·×²è
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢ÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö²þÁ±·×²è¡¦¾õ¶·Êó¹ð½ñ¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î²áÅÙ¤Ê³ô²Á»ê¾å¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î±Ê¼é½Å¿®»á¤Î¡Ö°Õ¸þ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¡×¤¬ÆâÉôÅýÀ©¤òÀÈ¼å¤Ë¤·¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²þÁ±·×²è¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡×¤¬Ìò°÷¤ä¹ñÆâ³°¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ìò¿¦°÷¤é¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡£Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï2·îËö¤ò¤á¤É¤Ë°ìÄê¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ËºÇ½ªÅª¤ÊÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï2·î1ÆüÉÕ¤Ç´ë¶ÈÉ÷ÅÚ²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·ÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£