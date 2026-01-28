2月22日（日）は猫の日〜今年もＢＳテレ東は「ＢＳキャッ東」に！ＢＳテレ東開局25周年記念の特別生放送！
今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行います。9年目となる今年も、番組はもちろん、SNSでの企画などを通じ、猫と猫好きな皆様に寄り添う放送局を目指します。
【動画】猫動画アテレコ選手権＆街中の看板猫を大特集！：ねこにずむ 〜猫を愛するすべてのみなさまへ〜
今回も「我こそは猫好き！」を自負してやまない、豪華な出演者が！
カミナリ＆鈴木えみ、森泉、中尾明慶＆前田敦子、中川翔子＆岩井勇気（ハライチ）、杉浦太陽＆横山由依、藤あや子＆住吉美紀らMC陣に加え、猫好き界でもラスボスを狙う!?小林幸子や、子どもの頃から猫大好き！松井ケムリ（令和ロマン）も登場！さらに！あの名猫ドラマ、松重豊主演の『きょうの猫村さん』を一挙放送します!
あの人気アニメ『夏目友人帳』のニャンコ先生が、今年も「ＢＳキャッ東」スペシャルサポーターとして猫まみれ編成のトップバッターを飾ります！昨年大好評だった宣伝ムービーのナレーションやノベルティ「限定クリアファイル」もパワーアップして制作中！ニャンコ先生と一緒に、猫の日を楽しみ尽くしましょう。続報は順次お知らせします！
2026年2月22日（日）
また、2月16日（月）からは、毎日夜10時台を中心に、レギュラー番組の中でも「猫」に関する企画を展開。
様々な切り口で「猫」を見つめ直す力作ぞろいです。どうぞお楽しみに！
＜参加予定番組＞
2月16日（月）夜10時〜『マネーのまなび』
出演：パックン、武藤十夢、竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー）
内容：家庭のペットにかける支出が年々増える中、投資の観点からもペット市場に関心が高まっています。愛猫家の株式アナリスト・大川智宏が選んだペット関連の注目株を紹介します。
2月17日（火）夜10時〜『和田明日香とゆる宅飲み』
出演：和田明日香（料理家・食育インストラクター）
内容：和田明日香がお酒に合う料理を作っておもてなし！この日は愛猫家・相川七瀬をお招きして乾杯します！
2月18日（水）夜10時〜『いまからサイエンス』
出演：加藤浩次、古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー）
内容：猫の腎臓病を治療する薬を開発しながら、人間の肝臓がん・アルツハイマー病の治療にも挑む、AIM医学研究所・所長 / IAM CAT代表取締役・宮粼 徹をスタジオに迎えます！
2月19日（木）夜10時〜『あの本、読みました？』
出演：鈴木保奈美、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）
内容：猫好き作家・村山由佳をゲストに迎え、動物小説『しっぽのカルテ』を取り上げる他、いま売れている『動物のひみつ』の編集者もゲスト出演します。
2月20日（金）夜10時9分〜『NIKKEI NEWS NEXT』
出演：メインキャスター・八木ひとみ
内容：物価高で食費がかさみ、高齢化で医療費が膨らむ。ネコの暮らしもお金はかかる。ペットとの生活を末永く楽しむための資金計画とは？
2月21日（土）夜9時〜『ワタシが日本に住む理由』
出演：高橋克典、繁田美貴（テレビ東京アナウンサー）
内容：番組ラストにMC高橋克典の愛猫自慢トーク。最近「高橋キャッツ典」と呼ばれるほどの愛猫家になった高橋。俳優仲間の黒木瞳から譲り受けた2匹…かわいい姿は必見です！
「ＢＳキャッ東」と国内最大級の猫ちゃんイベント「ラブリーにゃんフェスタin東京2026」のコラボが決定しました。
毎月放送している、ＢＳテレ東「ねこにずむ」がラブリーにゃんフェスタの会場におじゃまし、生放送を行います。
皆様のご来場をお待ちしております！
【ラブリーにゃんフェスタin東京2026】
2026年2月21日（土）22日（日）東京ビッグサイトで開催！
特典付き前売りチケットは公式サイトで販売中！
▶︎ 公式サイト
ＢＳテレ東開局25周年を記念し、データ放送と公式Xで豪華プレゼントキャンペーンを実施します。
〇データ放送
対象番組の視聴時間に応じてデータ放送内でゲージが貯まり、豪華プレゼントに応募できます。
対象番組は2/16（月）からの22時台を中心とした猫企画実施番組と、2/22（日）午前0時以降の「猫の日」特別編成対象番組。
商品は、Amazonギフトカード、いなばペットフード詰め合わせセット、「ねこにずむ」からMCカミナリ＆鈴木えみサイン色紙、韓国ロケのお土産猫雑貨セット、るるるグッズ等を予定。
詳細は改めて「猫の日」公式サイトにてご案内します！
〇ＢＳテレ東公式X
ＢＳテレ東公式X（@BS7ch_PR）では、フォロー＆リポストによるプレゼントキャンペーンを展開。
キャンペーン期間中に、ＢＳテレ東公式Xをフォローして毎日投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、電子マネーセレクション500円分が抽選で合計222名様にその場で当たります。さらに、ハズレの場合もWチャンスで豪華賞品が当たります。キャンペーン期間ほか詳細は改めて「猫の日」公式サイトにてご案内します！
今年もＢＳキャッ東では多くの猫の幸せを願い、公益社団法人アニマル・ドネーションを通じて全国の犬猫保護団体へ寄付を贈ります。
【公益社団法人アニマル・ドネーション】
ＢＳキャッ東 猫の日概要
【イベント名】「ＢＳキャッ東 猫の日2026」
【放送日時】2026年2月22日（日）
【放送局】ＢＳテレ東／ＢＳテレ東4K
【ＢＳキャッ東公式サイト】
【ＢＳテレ東公式X】
【ＢＳテレ東公式Instagram】
【ＢＳテレ東公式TikTok】
