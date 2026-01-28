【ママのベストバイ！】「コップ片付けてって言っているじゃん！」【第1話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、思い切った家事の時短を実現したママのベストバイ・アイテム。
鬼の形相のママ。それもそのはず、何度言ってもテーブルの上には使ったコップがいくつも放置されているのです。
ママ「ねぇ！ コップ片付けてっていつも言っているじゃん！」
ママの声を聞いて夫や子どもは慌てて退散。夫にいたっては「フルリモートだからコップを使う回数が多くて……」なんて言い訳をする始末。私もフルリモート勤務、何言ってるの！
同じ条件で働いているのにママにだけ片付けの負担がかかる現状。こうなったらと導入したのは「紙コップホルダー」。わぁお、ぜいたくぅ。まさかの使い捨て！
使い捨てなんてもったいない？ いいえ、使い方次第で救世主になるのです。カップの補充は夫さんにお願いしてくださいね（笑）。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
