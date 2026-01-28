『恋の通訳、できますか？』出演の福士蒼汰、コ・ユンジョンとのオフショットを多数公開「わぁ、本当に綺麗」「いい雰囲気」
俳優の福士蒼汰（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』で共演したコ・ユンジョン（29）、チェ・ウソン（28）とのオフショットを多数公開した。
【写真】「2人とも可愛い」福士蒼汰＆コ・ユンジョンらの『恋の通訳、できますか？』オフショット
福士は「『恋の通訳、できますか？』の撮影中のオフショット！コユンジョンさんはいつも明るく、気さくに話しかけてくれて楽しい時間でした」（原文ママ）とコメントし、コ・ユンジョン、チェ・ウソンとの仲むつまじい3ショットを披露している。
さらに、福士が撮影したかのようなコ・ユンジョンのソロショット、福士とコ・ユンジョンが夕焼けを眺める、美しさが際立つ2ショットなども公開した。
この投稿に、ドラマファンからは「かわいいが溢れててしあわせな気持ちになります」「素敵なショットありがとうございます」「ツーショットもいい雰囲気」「2人とも可愛い お似合い」「わぁ、本当に綺麗です」などと、歓喜のコメントが世界中から寄せられている。
【写真】「2人とも可愛い」福士蒼汰＆コ・ユンジョンらの『恋の通訳、できますか？』オフショット
福士は「『恋の通訳、できますか？』の撮影中のオフショット！コユンジョンさんはいつも明るく、気さくに話しかけてくれて楽しい時間でした」（原文ママ）とコメントし、コ・ユンジョン、チェ・ウソンとの仲むつまじい3ショットを披露している。
この投稿に、ドラマファンからは「かわいいが溢れててしあわせな気持ちになります」「素敵なショットありがとうございます」「ツーショットもいい雰囲気」「2人とも可愛い お似合い」「わぁ、本当に綺麗です」などと、歓喜のコメントが世界中から寄せられている。