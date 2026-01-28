井上咲楽、衝動買いした“初愛車”との2ショット披露に反響「すごい咲楽ちゃんぽい」「お似合いです」
タレントの井上咲楽（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ついに!!車を買いましたっ！」と書き出し、初めて車を購入したことを報告した。
【写真】「お似合いです」“初愛車”と笑顔の2ショットを披露した井上咲楽
「MINIのCountrymanです」と車種も伝え、購入に至った経緯について「もともと、トレランで山に行くときや、選挙取材でいろんな場所に行くのに、車があったら便利だし欲しいな〜と去年くらいから思っていまして…！」「たまたまMINIのディーラーの外から眺めたCountrymanの可愛さに心躍り、試乗させていただくことに。色々見てから買うつもりだったのですが、直感で『これだ！』と思って購入しました」と説明。
写真では、たくさんの風船に囲まれ“初愛車”と笑顔の2ショットなど、複数枚のカットを披露。またインスタ投稿の前日に更新されたYouTubeチャンネルでは、納車の様子などを約15分の動画で公開した。
最近は事務所のドライバーと運転の練習に励んでいるという井上に、ファンからは「youtube見ました MINIってすごい咲楽ちゃんぽいな〜と思ってみてました おめでとう御座います」「カワイイ お似合いです」「素敵なお車との出会いでしたね」「私もカントリーマン乗ってます」「めっちゃ似合ってると思います これからMINIライフ楽しんでくださいね」「さくらちゃん、センスいいね」などの反響が寄せられている。
