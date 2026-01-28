俳優の岩城滉一（74）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、妻の結城アンナ（70）とともに出演。暮らしの変化について明かした。

岩城は「去年の何月ぐらいからだろう？ ほとんど家でゴロンとしています」と、最近、外に出ることがなくなったと告白。黒柳徹子（92）に「自分でもちょっと変わったなと思う？」と聞かれると、「変わったなっていうか、なんかもうめんどくさい…っていうか」と答えた。黒柳が「表に行くのがね。去年…去年っていうか、この間までは、表にいそいそと出かけて行った、夕方5時ごろになると」と話すと、「彼女9時ごろに寝ちゃうんで。寝かしてから出かける」と打ち明けた。

黒柳が「9時ごろ出かけていって、5時ごろ帰ってくる？ それが今は9時ごろ家で寝ちゃって、朝5時ごろ起きる？」と尋ねると、結城が「そうですね。同じようにね…合ってきました、リズムが」と明かした。岩城が「僕は自分の部屋があるんだけども。そっからみんながいる部屋に行くと、テレビつけても5分ぐらいで寝てますね」と話すと、結城は「ソファに座ると、『これを見るんだ』つて。もう5分もしないうちに『カ〜』って聞こえてきて、寝てるね、必ず」と続けた。黒柳が「悪いと思わない？」と質問すると、「いや、いや。出かけないと、ずっと家にいることが悪いなと思って。コーヒー飲む？とか、何食べる？とか、そういうことがあるから、大変だなーって。勝手に表に出てれば、勝手に食べてるだろうし、飲んでるだろうから」と打ち明けた。