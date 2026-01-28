東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロン（29）が熱い。

【写真を見る】印象ガラリ！ “革ジャン”を着こなすウルフアロン選手の私服姿

「柔道より才能ある」

昨年、柔道界から身を引き、新日本プロレスに転向。1月4日、東京ドームで行われた棚橋弘至引退試合の前座でデビューし、いきなりNEVER無差別級王座のベルトを獲得した。

3戦目となる18日のイベントは、初メインの8人タッグマッチで勝利。リング上で初めてマイクを握り、

「初めまして。プロレスラーのウルフアロンです！」

と、ファンにあいさつした。

そんな新米レスラーの評判はすこぶる良い。

「柔道など異競技からプロレスに転向した選手は、古巣からは裏切り者扱いされ、新天地でも“プロレスをなめている”などとブーイングを浴びるものですが、今回は違いますね」

と、スポーツライターが目を見張る。

棚橋の引退試合の相手を務めたオカダ・カズチカは、16日付東京スポーツのインタビューで、ウルフのデビュー戦について、

〈素晴らしかったんじゃないですか？（中略）柔道より才能あるんじゃないですか？〉

と絶賛した。

柔道界の変化

驚くべきは、柔道男子代表の鈴木桂治監督による15日付産経新聞への寄稿だ。

〈プロレス転向に対して、柔道界のまなざしは概（おおむ）ね好意的だ。全日本柔道連盟の中村真一会長は「成功してほしい」と快く送り出しているし、「（将来）全柔連としての仕事をしていただくことも十分あり得る」と扉も開け放っている〉

鈴木監督は、ウルフのデビュー戦で、入場時に和太鼓をたたいて盛り上げた。

「閉鎖的だった柔道界がかくも寛容になるとは……。ウルフ自身も、デビュー時には丸刈りにし、柔道着を脱ぎ捨て、ゼロからのスタートをアピール。プロレス好きを公言するだけあって、勝敗にこだわらない、華やかな戦いっぷり。ファンの心をわしづかみにしました」

惜しむらくは、

「マイクパフォーマンスが……真面目過ぎてイマイチなんですよね」

バラエティー番組で鍛えたトーク力を披露しておくれ。

「週刊新潮」2026年1月29日号 掲載