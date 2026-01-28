土佐和紙の原料となる楮（コウゾ）の生産者から伝統文化を学ぼうと1月20日、高知県外の学生が仁淀川町でコウゾの収穫体験を行いました。



20日、土佐和紙の原料であるコウゾを栽培している渡辺忠穂さん（95歳）を訪ねたのは、東京都出身で京都大学大学院1年の北川桜子さん（24）です。



北川さんは、土佐和紙製造の現場体験するため仁淀川町へやってきました。渡辺さんから土佐和紙の原料であるコウゾの加工の仕方を学び、山間部の急な斜面でコウゾの収穫を体験しました。





北川さんは2025年12月に、内閣府主催の地方創生の政策アイデアコンテストで最優秀賞を受賞。そのアイデアとは「土佐和紙×デジタル産業拡大」土佐和紙という伝統文化をデジタル化して、稼げる産業に拡大するための方法です。和紙の材料や製品の違いを利用者に分かるようにデータベース化し、時間をかけずに次の世代に継承できる仕組みとして職人の作業の動きをデータ化することを考えました。コウゾの生産者・95歳の渡辺さんは、最近はひざの痛みから、急斜面での収穫作業ができなくなっていました。そこで、いの町の鹿敷製紙が北川さんのほか、土佐和紙に関心のある海外の留学生などを受け入れ、作業の手伝いを兼ねて土佐和紙の製造を体験しています。今回の体験を通して北川さんは、自分たちのアイデアが実現可能かどうか吟味し、土佐和紙の文化保全と文化継承モデルを確立していきたいとしています。