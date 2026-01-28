Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２８日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開。明大から今季新加入した、名古屋Ｕ１８出身のＦＷ真鍋隼虎（はやと、２２）が「結果を残してスタメンで出られるように」と、２月８日に迫った百年構想リーグ開幕戦（対岐阜）を見据えた。

この日行われた、１対１や２対２などの対人練習で強さを見せると、最後に行われた６対６のミニゲームではクロスに頭を合わせてゴール。飛び抜けた決定力をアピールした。

今月１６日から２５日まで行われた鹿児島キャンプでも、特長を十分に発揮。４試合行われたトレーニングマッチで、ＭＦ金子翔太（３０）に並ぶチームトップタイの３得点を挙げた。

実は出発の１週間前に右膝を痛め、１４日の練習も別メニューだった。それでも「１発目の試合だったから貪欲に行った」と、いきなり１７日の福岡戦で２得点。「気持ちが結果につながった」と手応えをつかんだ。

元日本代表ＤＦ槙野智章監督（３８）の指揮する練習も「攻撃のバリエーションが多い。面白いサッカーになると思います」と胸を躍らせている。目指すは１トップでの開幕スタメン。エースＦＷ矢村健（２８）をお手本にし、追い越すつもりで汗を流していく。（里見 祐司）